熱門搜尋:
C觀點 疫苗通行證要求 MIAMI QUAY 英女王逝世 猴痘 紅黃碼 MIRROR演唱會意外 樓市 消委會 姜濤 周顯
返回
國際
2022-09-27 11:16:00

烏克蘭局勢｜俄2招募中心遇襲有人自焚反徵兵　總統發言人認動員令執行出錯(有片)

分享：

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事踏入第8個月。總統普京21日下令徵召30萬人入伍前往烏克蘭作戰，激發國內民眾不滿，觸發連場反徵兵示威，昨日中部城市伊熱夫斯克(Izhevsk)發生的校園槍擊案增至17死，亦有軍人招募中心遭到襲擊及縱火，總統發言人承認動員令執行上出錯，指地方政府正積極修正，又指未決定關閉邊境禁止適齡服役男子離境。

伊熱夫斯克校園槍擊案。(AP)

伊熱夫斯克校園槍擊案。(AP)

伊熱夫斯克校園槍擊案增至17人死亡，24人受傷，疑犯行兇後開槍自轟身亡，當局正調查是否涉及新法西斯主義。克里姆林宮發言人表示，普京對死者表示深切哀悼，形容是一宗恐襲，兇手明顯屬於新法西斯組織。當局將哀悼期延至星期四(29)

槍手開槍時高叫沒人會上戰場，現在就回家。(Twitter) 25歲青年闖進士兵招募站以一支鋸短了的散彈槍，近距離射擊一名軍官。(Twitter) 烏留平斯克(Uryupinsk)有人用駕車撞毀招募中心門口後擲汽油彈。(Twitter) 俄羅斯中部城市梁贊(Ryazan)有1名男子在車站自焚，同時大叫不想入伍參與俄烏戰事。(Twitter)

射軍官槍手：沒人會上戰場 現在就回家

南部伊爾庫茨克地區，一名25歲青年闖進士兵招募站以一支鋸短了的散彈槍，近距離射擊一名軍官，軍官隨即倒下，槍手開槍時高叫沒人會上戰場，現在就回家。他其後被捕。據悉，槍手不滿沒有作戰經駛的「好友」被徵召入伍上戰場，他本身沒有被徵召。當局指招募站軍官重傷留醫。伊爾庫次克州長指，國家應團結時發生反徵兵的槍擊事件令他感到羞恥，槍手會受到嚴懲。

警告：影片內容或會令人情緒不安

西南部城鎮烏留平斯克(Uryupinsk)和基洛夫斯克(Kirovsk)分別有人用駕車撞毀招募中心門口後擲汽油彈，以及縱火。

警告：影片內容或會令人情緒不安

至於南部達吉斯坦地區，周一繼續有示威反對局部動員令，有示威者與警員推撞，部分人被帶上車，據報有警員以催淚煙驅趕示威者。俄羅斯中部城市梁贊(Ryazan)1名男子在車站自焚，同時大叫不想入伍參與俄烏戰事，隨後被送院搶救，據悉，他全身90%燒傷。

警告：影片內容或會令人情緒不安

克里姆林宮重申無關閉邊境禁適齡服役男子離境

克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)承認徵兵過程出錯，指地方政府正積極糾正情況，又指俄羅斯政府仍未就關閉邊境禁止適齡服役男子離境作出決定。但有抵達格魯吉亞的俄羅斯人表示，目睹有俄羅斯人被禁止離境。

續有俄羅斯人離境到鄰國

俄羅斯與格魯吉亞接壤的邊境，星期日有逾3,000架車輪候出境，車龍長達20公里，估計要48小時才能進入格魯吉亞。

格魯吉亞政府估計，自二月底爆發俄烏戰事以來，首都第比利斯已有約4萬名俄羅斯人湧入。

而芬蘭當局表示，僅星期日便有8,300多名俄羅斯人，經陸路口岸入境，連同早一日共有約1.7萬人入境，大部分人是轉往其他國家。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受