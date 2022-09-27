烏克蘭局勢｜俄2招募中心遇襲有人自焚反徵兵　總統發言人認動員令執行出錯(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事踏入第8個月。總統普京21日下令徵召30萬人入伍前往烏克蘭作戰，激發國內民眾不滿，觸發連場反徵兵示威，昨日中部城市伊熱夫斯克(Izhevsk)發生的校園槍擊案增至17死，亦有軍人招募中心遭到襲擊及縱火，總統發言人承認動員令執行上出錯，指地方政府正積極修正，又指未決定關閉邊境禁止適齡服役男子離境。

伊熱夫斯克校園槍擊案增至17人死亡，24人受傷，疑犯行兇後開槍自轟身亡，當局正調查是否涉及新法西斯主義。克里姆林宮發言人表示，普京對死者表示深切哀悼，形容是一宗恐襲，兇手明顯屬於新法西斯組織。當局將哀悼期延至星期四(29日)。

射軍官槍手：沒人會上戰場 現在就回家 南部伊爾庫茨克地區，一名25歲青年闖進士兵招募站以一支鋸短了的散彈槍，近距離射擊一名軍官，軍官隨即倒下，槍手開槍時高叫沒人會上戰場，現在就回家。他其後被捕。據悉，槍手不滿沒有作戰經駛的「好友」被徵召入伍上戰場，他本身沒有被徵召。當局指招募站軍官重傷留醫。伊爾庫次克州長指，國家應團結時發生反徵兵的槍擊事件令他感到羞恥，槍手會受到嚴懲。 警告：影片內容或會令人情緒不安

西南部城鎮烏留平斯克(Uryupinsk)和基洛夫斯克(Kirovsk)分別有人用駕車撞毀招募中心門口後擲汽油彈，以及縱火。 警告：影片內容或會令人情緒不安

An arson took place at the military registration and enlistment office in #Uryupinsk.



The arsonist was detained, propaganda channels reported. It turned out to be #Russian nationalist Mikhail Filatov. According to him, he wanted to show his attitude to the war. pic.twitter.com/7Q4stZdycy — NEXTA (@nexta_tv) September 26, 2022

至於南部達吉斯坦地區，周一繼續有示威反對局部動員令，有示威者與警員推撞，部分人被帶上車，據報有警員以催淚煙驅趕示威者。俄羅斯中部城市梁贊(Ryazan)有1名男子在車站自焚，同時大叫不想入伍參與俄烏戰事，隨後被送院搶救，據悉，他全身90%燒傷。 警告：影片內容或會令人情緒不安

В Рязани мобилизованный мужчина совершил самоподжог на автовокзале — при этом он кричал, что не хочет на фронт, сообщают рязанский портал YA62 и «Новая газета. Рязань».



По предварительным данным, его госпитализировали с ожогами 90% тела. https://t.co/ucvgPjK2zo — Лентач (@oldLentach) September 26, 2022