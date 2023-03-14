烏克蘭局勢︱傳國際刑事法院將審理俄羅斯戰爭罪行　並向多人發拘捕令

多個外國傳媒報道，國際刑事法院（ICC）將會就俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭罪行立案，並會向數人發出拘捕令。

《紐約時報》報道，ICC的特別調查小組，在展開工作數月後，將會就俄羅斯的戰爭罪行，啟動首宗國際檢控。報道稱首宗控罪將會指控俄羅斯，綁架烏克蘭的孤兒。而第2宗的指控，會是有關俄軍「毫不留情」向民用設施作出攻擊，當中包括供水系統以及煤氣罐等。

ICC的首席檢察官卡里姆汗（Karim Khan）在上月到訪烏克蘭，調查有關俄羅斯向供電設施發動攻擊。當時卡里姆汗表示：「我們從烏克蘭電網遇襲的數量、規模以至範圍，都看到一個清楚的模式。現在我們要看的是為甚麼會襲擊這些地方，這些是否合法的地點，以及是否有其他原因令他們受襲。」卡里姆汗又指，看到烏克蘭很多地方受襲，並相信是有計劃和方向的襲擊，並會調查是否有人須負上刑事責任。