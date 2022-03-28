烏克蘭局勢｜傳滙控軟化分析師報告字眼 將俄烏「戰爭」改為「衝突」

英國《金融時報》(Financial Times)報道，滙豐控股(HSBC Holdings Plc)在分析師報告中軟化用詞，將俄羅斯與烏克蘭發生「戰爭」(war)改為「衝突」(conflict)。

報道引述兩名知情人士指，滙控負責審查對外發布研究和客戶通訊的多個委員會，修改了多份報告以軟化俄烏議題相關措辭，包括將俄烏「戰爭」字眼改為「衝突」。而這些修改引發內部辯論，部分員工更強烈抱怨。瑞銀(UBS)、高盛(Goldman Sachs)及德意志銀行(Deutsche Bank)等均在研究中明確指出俄羅斯發動「戰爭」，與滙控的措辭形成對比。

消息人士：議題相當敏感

摩根大通、花旗、高盛、德意志等銀行已宣布計劃逐步停止在俄業務。滙控未屈服於外界壓力而跟隨競爭對手停止在俄業務。一名與滙控關係密切的人士指，這個議題相當敏感，因為滙控在俄羅斯約有200名員工，而俄國政府已實施嚴厲新法規，禁止散播其認定關於烏克蘭戰爭的假消息，違者最高可判監15年。

滙控對上述報道不予置評，而是引述早前發布的聲明表示：「我們關注受到烏克蘭持續衝突影響的所有人士。」

路透社指，滙控在本月中指公司不會接納在俄的新業務後，其已拒絕接納部分俄羅斯新客戶，並拒絕延長現有客戶的信貸。