烏克蘭局勢｜克里米亞俄空軍基地發生爆炸　俄方堅稱非遭襲擊(有片)

被俄羅斯吞併的克里米亞半島(Crimea)上一個俄羅斯空軍基地發生爆炸，造成1死8傷。俄羅斯國防部指，是基地內儲存的彈藥被引爆意外，並非遭到烏克蘭襲擊。烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)在周二晚間發布的例行影片談話中並未提及爆炸事件，但稱人們關心克里米亞是正確的。
《路透社》(Reuters)引述目擊者報道，他們聽見巨大爆炸聲響，並看到位在克里米亞半島Novofedorivk鎮的俄羅斯空軍基地方向有黑煙冒出。兩名目擊者指，當地時間下午約3時半，在1分鐘內便至少傳出12次不同強度的爆炸聲；其中3次特別響亮，引起火花和煙霧，震碎民居的窗戶，大約半小時後，又發生一次爆炸，目擊者說這是最響亮的一次，引發兩股煙塵，就連附近Saky鎮亦響起警報。
據指至少一架蘇24戰機損毀
網上影片顯示爆炸威力強大，遠處可見蘑菇形濃煙湧至半空，另有影片顯示，據指俄羅斯空軍基地在爆炸發生後，有至少一架蘇24戰機損毀。
俄羅斯新聞社(RIA)報道，俄羅斯國防部起初堅稱，爆炸是引爆航空彈藥造成的，並未造成人員傷亡。基地沒有受到攻擊，也沒有軍事裝備受損。但後來改口表示，在該地區負責人所提到的一宗事件中，該基地「引爆數枚航空炸藥」，造成1人死亡。有官員指，出事原因是有人違反消防安全規定。衞生部門指1名平民死亡，8人受傷。當局事後封鎖基地方圓5公里範圍。
⚡️Russia claims explosions in Crimean airfield caused by munitions detonation.— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) August 9, 2022
Following reports of explosions in Crimea, Russian Defense Ministry said the blasts at the Saki Air Base occurred due to the detonation of munitions. Ukraine hasn't yet commented.
📷Ukrainska Pravda pic.twitter.com/EaJdXkOwSf
澤連斯基重申克里米亞必須歸還烏克蘭
烏克蘭總統澤連斯基在周二晚間發布的例行影片談話中並未提及克里米亞半島爆炸事件，但稱人們關心克里米亞是正確的。他說，「我們永遠不會放棄，在克里米亞被佔領期間，黑海地區不可能是安全。」他亦重申基輔的立場，即克里米亞必須歸還烏克蘭。
#Ukraine: New footage from the ground at the Russian airbase in Novofedorivka, #Crimea, shows that at least 1 Su-24M attack aircraft was totally destroyed due to a "violation of fire safety requirements". The real reason for the catastrophic explosions today is currently unknown. pic.twitter.com/sGRa0MtJZz— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) August 9, 2022