烏克蘭局勢｜克里米亞俄空軍基地發生爆炸　俄方堅稱非遭襲擊(有片)

被俄羅斯吞併的克里米亞半島(Crimea)上一個俄羅斯空軍基地發生爆炸，造成1死8傷。俄羅斯國防部指，是基地內儲存的彈藥被引爆意外，並非遭到烏克蘭襲擊。烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)在周二晚間發布的例行影片談話中並未提及爆炸事件，但稱人們關心克里米亞是正確的。

《路透社》(Reuters)引述目擊者報道，他們聽見巨大爆炸聲響，並看到位在克里米亞半島Novofedorivk鎮的俄羅斯空軍基地方向有黑煙冒出。兩名目擊者指，當地時間下午約3時半，在1分鐘內便至少傳出12次不同強度的爆炸聲；其中3次特別響亮，引起火花和煙霧，震碎民居的窗戶，大約半小時後，又發生一次爆炸，目擊者說這是最響亮的一次，引發兩股煙塵，就連附近Saky鎮亦響起警報。

據指至少一架蘇 24 戰機損毀

網上影片顯示爆炸威力強大，遠處可見蘑菇形濃煙湧至半空，另有影片顯示，據指俄羅斯空軍基地在爆炸發生後，有至少一架蘇24戰機損毀。

俄羅斯新聞社(RIA)報道，俄羅斯國防部起初堅稱，爆炸是引爆航空彈藥造成的，並未造成人員傷亡。基地沒有受到攻擊，也沒有軍事裝備受損。但後來改口表示，在該地區負責人所提到的一宗事件中，該基地「引爆數枚航空炸藥」，造成1人死亡。有官員指，出事原因是有人違反消防安全規定。衞生部門指1名平民死亡，8人受傷。當局事後封鎖基地方圓5公里範圍。