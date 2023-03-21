烏克蘭局勢︱克里米亞俄軍彈藥庫起火　烏軍稱俄導彈受破壞

烏克蘭國防部表示，被俄羅斯佔領的克里米亞地區，一輛運載俄羅斯導彈的列車，在北部發生爆炸。由俄羅斯安插的迪贊高爾市官員指，該市遭受到無人機的空襲。

烏克蘭軍方表示：「繼續對俄羅斯的非軍事化，並準備對烏克蘭的克里米亞半島作好重新佔領的準備。」基輔方面指，有關的導彈是提供予俄羅斯黑海艦隊使用。

俄羅斯扶植的官員就表示，該處有一名33歲的男子被無人機的碎片擊中，需要送往醫院治療。而他們亦表示，多棟大廈受到火警波及以及出現停電。去年10月，俄羅斯曾指控烏克蘭以無人機襲擊克里米亞的港口城市。