烏克蘭局勢︱克里米亞俄軍火庫爆炸　附近逾千人需要撤離

俄羅斯佔領的克里米亞地區，在早前連接俄羅斯本土的克里米亞大橋再遭受襲擊後，俄羅斯連續兩日空襲烏克蘭南部的敖德薩。不過克里米亞的一個俄軍基地，在凌晨發生爆炸，當地的俄軍領袖呼籲附近超過2,000名居民撤離。

根據社交媒體的影片，有關的基地接近克里米亞的舊克里木地區，俄羅斯扶植的克里米亞領袖Sergey Aksyonov透過Telegram頻道表示：「軍事訓練基地發生火警」。雖然未有指明基地發生火警的原因，但有Telegram頻道估計，火警是由烏克蘭發射的暴風之影導彈造成。