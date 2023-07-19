烏克蘭局勢︱克里米亞俄軍火庫爆炸　附近逾千人需要撤離

俄羅斯佔領的克里米亞地區，在早前連接俄羅斯本土的克里米亞大橋再遭受襲擊後，俄羅斯連續兩日空襲烏克蘭南部的敖德薩。不過克里米亞的一個俄軍基地，在凌晨發生爆炸，當地的俄軍領袖呼籲附近超過2,000名居民撤離。
根據社交媒體的影片，有關的基地接近克里米亞的舊克里木地區，俄羅斯扶植的克里米亞領袖Sergey Aksyonov透過Telegram頻道表示：「軍事訓練基地發生火警」。雖然未有指明基地發生火警的原因，但有Telegram頻道估計，火警是由烏克蘭發射的暴風之影導彈造成。
克里米亞的烏克蘭反抗組織Atesh在慶祝有關的火災，不過他們未有承認發動襲擊。有關的爆炸，據報最先在當地清晨4點開始，俄羅斯塔斯社就指爆炸在當地持續了6個小時，並預計需要兩日時間才能將火撲熄。而Atesh就指，有關的爆炸地點，是俄軍的武器庫。而附近的4個村莊，超過2,000居民需要撤離。
There was a major Ukrainian missile strike against a Russian weapons depot in Staryi Krym in occupied Crimea this morning.— Visegrád 24 (@visegrad24) July 19, 2023
pic.twitter.com/iqexLVSLKp