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國際
2022-08-19 11:13:00

烏克蘭局勢｜克里米亞再有俄軍設施爆炸　親俄官員稱無損失無人傷(有片)

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俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續。在2014年被俄羅斯吞併的克里米亞(Crimea)半島再有俄方軍事設施發生爆炸，據指周四(18)發生至少4次爆炸，一名親俄官員稱沒有造成損傷。今次是克里米亞10日內第4次有俄軍事設施發生爆炸

克里米亞再有俄軍設施爆炸，親俄官員稱無損失無人傷。(網上圖片)

克里米亞再有俄軍設施爆炸，親俄官員稱無損失無人傷。(網上圖片)

多個傳媒報道，爆炸地點鄰近俄國黑海艦隊基地塞凡堡(Sevastopol)北方的貝爾貝克基地(Belbek)塞凡堡首長Mikhail Razvozhayev表示，初步資訊為俄國防空部隊擊落一架烏克蘭無人機。並指沒有損失，無人受傷。

網上流傳據指事發影片，顯示夜幕下達處有爆炸及火光，濃煙不住冒出，並不住有警報聲響起。

烏方曾指克里米亞類似爆炸事件仍會發生

今次是克里米亞10日內第4個俄軍事設施發生爆炸。俄羅斯周二表示，克里米亞一座彈藥庫發生連環爆炸，是有人蓄意策劃的破壞行動。烏克蘭官方無承認或否認責任， 但指相信類似事情仍會發生。

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