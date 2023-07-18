烏克蘭局勢︱克里米亞大橋部份重新通車　普京稱俄軍會作出回應

俄羅斯在克里米亞大橋第二度遇襲後，再重開部份的路面予車輛駛過。而俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）表示，俄羅斯軍方會就襲擊採取回應。
俄羅斯官方表示，克里米亞大橋目前重開單線予車輛通過。俄羅斯總統普京就譴責襲擊是針對重要交通幹線的恐怖襲擊，表示俄軍將會作出回應。而烏克蘭空軍就警告，俄羅斯利用無人機襲擊烏克蘭南部，包括敖德薩在內的城市。而俄羅斯亦拒絕延續與烏克蘭的黑海糧食出口協議。
克里米亞大橋去年曾被烏克蘭襲擊破壞，而俄羅斯運輸部門表示，今次的襲擊未有對大橋的支柱造成破壞。烏克蘭方面未有承認今次事件，不過英國廣播公司（BBC）表示，有烏克蘭的情報人士向他們透露，今次襲擊亦是烏克蘭所發動，並使用了水上的無人裝置。
俄否認中止糧食出口與襲擊掛鉤
另外，俄羅斯方面表示，大橋遇襲與他們中止與烏克蘭的糧食出口協議無關。聯合國秘書長古特雷斯就批評數以億計的人們將面對饑餓以及為俄羅斯的退出而「付出代價」。他表示聯合國會盡力確保烏克蘭及俄羅斯的食物及肥料可接觸到全球市場。美國國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）指，俄羅斯恢復對烏克蘭港口的封鎖。他指：「俄羅斯需要為這侵略行為的後果，承擔全部責任。」他指俄羅斯中止協議，將令全球小麥、玉米和大豆價格飆升。」
烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示：「我呼籲聯合國的所有成員國，堅決要求俄羅斯恢復參與協議，停止這個『飢餓遊戲』。」