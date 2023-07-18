烏克蘭局勢︱克里米亞大橋部份重新通車　普京稱俄軍會作出回應

俄羅斯在克里米亞大橋第二度遇襲後，再重開部份的路面予車輛駛過。而俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）表示，俄羅斯軍方會就襲擊採取回應。

俄羅斯官方表示，克里米亞大橋目前重開單線予車輛通過。俄羅斯總統普京就譴責襲擊是針對重要交通幹線的恐怖襲擊，表示俄軍將會作出回應。而烏克蘭空軍就警告，俄羅斯利用無人機襲擊烏克蘭南部，包括敖德薩在內的城市。而俄羅斯亦拒絕延續與烏克蘭的黑海糧食出口協議。

克里米亞大橋去年曾被烏克蘭襲擊破壞，而俄羅斯運輸部門表示，今次的襲擊未有對大橋的支柱造成破壞。烏克蘭方面未有承認今次事件，不過英國廣播公司（BBC）表示，有烏克蘭的情報人士向他們透露，今次襲擊亦是烏克蘭所發動，並使用了水上的無人裝置。