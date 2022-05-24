烏克蘭局勢｜克里米亞忽然有大批糧食　衛星圖片揭俄疑運走烏糧

烏克蘭總統澤連斯基早前指控，俄軍竊取大批烏克蘭生產糧食，試圖出售。美國一間私人企業上周拍攝的衛星圖片顯示，有兩艘掛有俄羅斯國旗的貨船，在烏克蘭沿岸運送貨物上船，指貨物疑為俄羅斯在烏克蘭持續盜竊的糧食。另外，俄羅斯封鎖烏克蘭黑海港口加劇全球糧食危機，聯合國要求俄羅斯開放通道，俄羅斯要求國際社會先將對莫斯科當局相關制裁鬆綁。

《美國有線電視新聞網》(CNN)報道，美國衞星公司Maxar於本月19至21日在俄羅斯海軍黑海艦隊位於克里米亞的母港塞凡堡(Sevastopol)拍攝到的新衛星影像，俄羅斯持續盜竊烏克蘭的糧食。有懸掛著俄羅斯國旗的散裝貨輪「Matros Pozynich」號和「Matros Koshka」號，停泊在類似穀物倉的建築物旁，而穀物正經由皮帶傾瀉至一個敞開的貨艙中。報道提到，很難認貨輪所裝的是否偷來的烏克蘭糧食，但被俄吞併的克里米亞地區當地穀物生產量很少，與烏克蘭赫爾松(Kherson)和扎波羅結(Zaporozhye)等地區不同。

報道指，根據船舶追蹤網站數據，兩艘船已離開烏克蘭，其中一艘經愛琴海前往黎巴嫩，另一艘往黑海方向。俄羅斯克里姆林宮早前曾否認竊取烏克蘭糧食，批評是假新聞。