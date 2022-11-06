烏克蘭局勢｜免盟國「烏克蘭疲勞」 傳美國私下勸基輔對俄釋出談判訊號

報道指，這類討論說明了拜登政府面對烏克蘭立場的複雜性。美國官員雖公開矢言將以巨額援助支持基輔，「不計時間長短」；但同時，美方又希望能解決這場重創世界經濟並引發核戰隱憂的戰事。

《華郵》引述知情人士指，美國官員的請求並非催促烏克蘭重回談判桌，而是有計劃地確保各國在面對選民擔心戰事延續多年的同時，仍能維持對烏克蘭的支持。

美國《華盛頓郵報》周六(5日)報道，為免盟國「烏克蘭疲勞」，拜登政府正私下勸烏克蘭高層釋出願與俄羅斯談判的訊號，並放下「除非俄羅斯總統普京下台，否則拒絕和談」的談判先決條件。

報道並指，美方向烏克蘭官員說明他們的評估，指普京目前雖然不認真看待談判一事，但烏克蘭總統澤連斯基禁止與普京和談，已在歐洲部分國家、非洲和拉丁美洲掀起擔憂，因俄烏戰事引發的糧食和燃料成本上漲，對這些地區的影響最為顯著。

烏克蘭局勢｜料赫爾松將陷入血腥苦戰

另外，在赫爾松(Kherson)反攻的烏軍戰意高昂。在赫爾松以西挖掘戰壕的烏軍機械化步兵部隊指揮官歐列(Oleh)表示，對重奪赫爾松有把握，敵對的俄軍將因冬季嚴寒、後勤停頓和恐遭包圍，被迫棄守具戰略重要性的赫爾松港。

但無論是歐列或他領導的官兵都認為，俄軍不會迅速或不動聲色地撤退，但他們不打算讓俄軍如此撤退。

路透社指，歐列的說法，令外界擔憂烏軍未來數周為了搶奪對第聶伯河(Dnipro River)西岸重要城市赫爾松的控制權，將有一場血腥苦戰。赫爾松是通往克里米亞半島的門戶，該處2014年已被俄羅斯吞併。

烏克蘭局勢｜烏軍料俄軍死守赫爾松

26歲的歐列是位經戰火歷練的少校，在10年前還是青少年時已入伍。他說：「俄軍不會停止戰鬥，他們只要還有能力，就會防守他們的陣地。」

俄羅斯扶植的赫爾松州副州長斯特雷穆索夫(Kirill Stremousov)上周曾說，他希望俄軍盡力迎戰，「如果我們撤離赫爾松，那將是一大打擊」

赫爾松市是目前唯一仍在俄軍控制下的烏克蘭州首府，這座城市的爭奪戰，可能會是俄烏戰爭至今最重要的戰役之一。