烏克蘭局勢｜兒子被殺棄屍沙井　烏母跪地呼喊「我的兒子」(有片)

基輔周邊城鎮早前遭俄軍佔領以圍攻基輔，俄軍撤走後，烏克蘭當局在有關戰亂地區發現不少亂葬崗，警員日前在基輔以西 15 公里村莊布佐瓦(Buzova)附近公路旁油站的沙井內發現兩具遺體，網上有影片流傳，一名婦人情緒激動地在沙井旁叫喊：「我的兒子，我的兒子」，場面令人心碎。
綜合《巴黎人報》(Le Parisien)及 Visegrád 24報道，影片於10日拍攝，一名婦人由親友陪下前往遺體發現位置，她認出沙井內其中一具屍體為他的兒子，懇求一名想把她帶走的女人叫說：「讓我見他一會兒，讓我看，我想看」。她跪在沙井旁叫喊：「我的兒子，我的兒子」，她其後由親友帶到一旁，由人員移走屍體，當她兒子的遺體被拉出沙井後，她再衝入封鎖線，被人員阻擋。該名母親的兒子名叫Yevhenii ，今年 23 歲。
2名死者為烏防禦部隊成員
村代表Lyudmyla Zakabluk表示，這兩名男子是烏克蘭武裝部隊預備役部隊領土防禦部隊(TDF)的成員，他們自上月 16 日開始失踪。他指，屍體是警方發現，他們正協助辨認所發現遺體的身分，以通知親屬，安排交通等協助，搜索屍體工作仍在進行。
The moment a mother finds the body of her murdered son, thrown into a well by the Russians.— Visegrád 24 (@visegrad24) April 11, 2022
Up until then, she hoped he had just been kidnapped but that he was still alive.
This is what mothers experience daily in Ukraine.
Make sure the world sees it. pic.twitter.com/pLLOXqDN3I