烏克蘭局勢｜兒子被殺棄屍沙井　烏母跪地呼喊「我的兒子」(有片)

綜合《巴黎人報》(Le Parisien)及 Visegrád 24報道，影片於10日拍攝，一名婦人由親友陪下前往遺體發現位置，她認出沙井內其中一具屍體為他的兒子，懇求一名想把她帶走的女人叫說：「讓我見他一會兒，讓我看，我想看」。她跪在沙井旁叫喊：「我的兒子，我的兒子」，她其後由親友帶到一旁，由人員移走屍體，當她兒子的遺體被拉出沙井後，她再衝入封鎖線，被人員阻擋。該名母親的兒子名叫Yevhenii ，今年 23 歲。