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國際
2022-04-12 13:25:00

烏克蘭局勢｜兒子被殺棄屍沙井　烏母跪地呼喊「我的兒子」(有片)

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兒子被殺棄屍沙井，烏母跪地呼喊「我的兒子」。(路透社)

兒子被殺棄屍沙井，烏母跪地呼喊「我的兒子」。(路透社)

基輔周邊城鎮早前遭俄軍佔領以圍攻基輔，俄軍撤走後，烏克蘭當局在有關戰亂地區發現不少亂葬崗，警員日前在基輔以西 15 公里村莊布佐瓦(Buzova)附近公路旁油站的沙井內發現兩具遺體，網上有影片流傳，一名婦人情緒激動地在沙井旁叫喊：「我的兒子，我的兒子」，場面令人心碎。

綜合《巴黎人報》(Le Parisien) Visegrád 24報道，影片於10日拍攝，一名婦人由親友陪下前往遺體發現位置，她認出沙井內其中一具屍體為他的兒子，懇求一名想把她帶走的女人叫說：「讓我見他一會兒，讓我看，我想看」。她跪在沙井旁叫喊：「我的兒子，我的兒子」，她其後由親友帶到一旁，由人員移走屍體，當她兒子的遺體被拉出沙井後，她再衝入封鎖線，被人員阻擋。該名母親的兒子名叫Yevhenii ，今年 23 歲。

《巴黎人報》(Le Parisien) 婦人跪在沙井旁叫喊：「我的兒子，我的兒子」。(Twitter) 兒子被殺棄屍沙井。(Twitter) 婦人：「讓我見他一會兒，讓我看，我想看」。(Twitter) 她由親友帶到一旁。(Twitter) 人員將屍體移離沙井。(Twitter) 人員於沙井內移出兩具遺體。(Twitter) 婦人再衝入封鎖線，被人員阻擋。(Twitter)

2名死者為烏防禦部隊成員

村代表Lyudmyla Zakabluk表示，這兩名男子是烏克蘭武裝部隊預備役部隊領土防禦部隊(TDF)的成員，他們自上月 16 日開始失踪。他指，屍體是警方發現，他們正協助辨認所發現遺體的身分，以通知親屬，安排交通等協助，搜索屍體工作仍在進行。

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