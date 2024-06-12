烏克蘭局勢｜兩印度人受僱當俄羅斯傭兵在烏克蘭戰死

印度政府證實有兩名國民被俄羅斯招募為傭兵，並在烏克蘭戰事中身亡。印度方面促俄羅斯盡快歸還二人的遺體，以及將其他在當地參與戰事的印度人遣返回國。
英國廣播公司（BBC）的報道，指數十名印度人受到中介以金錢及俄羅斯護照的報酬，誘騙到俄羅斯擔當傭兵。其中有人表示，他們是被迫到前線擔任戰鬥的工作。而印度外交部就證實，有兩名該國的國民被俄羅斯招募後，在烏克蘭的戰事中身亡，在印度的聲明表示：「我們遺憾有兩名印度國民，被俄羅斯軍隊的徵召後，最近於發生中的俄羅斯與烏克蘭衝突中被殺。」印度外交部要求俄羅斯當局盡快歸還兩具遺體，同時又釋放以及遣返在俄羅斯軍隊內的印度國民。
尼泊爾斯里蘭卡亦有國民被招募
印度當局亦呼籲國民，在尋求在俄羅斯的工作機會時要審慎。在上個月，印度警方就拘捕4名被指與人口販賣有關的人士，他們被指誘騙年輕的印度國民到俄羅斯工作或求學，不過之後都是把這些印度人推上戰場為俄羅斯戰鬥，而當中2人就證實死亡。除了印度之外，尼泊爾及斯里蘭卡亦向他們的國民提出警告，表示不要輕易相信人口販子的利誘或虛假承諾，並據報已有數以百計的當地人已被帶到俄羅斯參戰。當中尼泊爾表示已有至少20名國民在戰事中身亡，而斯里蘭卡亦有16人在戰事中喪生，他們多數都是被俄羅斯軍隊僱用。
斯里蘭卡的外長在周一（11日）曾表示，他們已向俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表達有關的憂慮，並指俄羅斯方面表示同意不會在斯里蘭卡再作招募。