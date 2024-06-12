烏克蘭局勢｜兩印度人受僱當俄羅斯傭兵在烏克蘭戰死

印度政府證實有兩名國民被俄羅斯招募為傭兵，並在烏克蘭戰事中身亡。印度方面促俄羅斯盡快歸還二人的遺體，以及將其他在當地參與戰事的印度人遣返回國。

英國廣播公司（BBC）的報道，指數十名印度人受到中介以金錢及俄羅斯護照的報酬，誘騙到俄羅斯擔當傭兵。其中有人表示，他們是被迫到前線擔任戰鬥的工作。而印度外交部就證實，有兩名該國的國民被俄羅斯招募後，在烏克蘭的戰事中身亡，在印度的聲明表示：「我們遺憾有兩名印度國民，被俄羅斯軍隊的徵召後，最近於發生中的俄羅斯與烏克蘭衝突中被殺。」印度外交部要求俄羅斯當局盡快歸還兩具遺體，同時又釋放以及遣返在俄羅斯軍隊內的印度國民。