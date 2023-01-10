烏克蘭局勢︱兩英國義工失蹤　赴烏東擔任人道工作

英國表示，兩名公民在烏克蘭東部的頓涅茨克州失蹤。傳媒指二人在烏克蘭擔任義工，協助當地人逃亡以及提供人道救援。
英國公布，兩名分別28及48歲的男子Christopher Parry及Andrew Bagshaw在上周五（6日）起就失去聯絡，二人最後出現的地方是烏東的蘇勒答爾，該處正被俄軍猛烈進攻。英國外交部就表示會為其家庭提供援助。
英國廣播公司（BBC）報道，Christopher Parry透過眾籌網站，籌集資金為疏散的烏克蘭人提供燃料、汽車維修以及物資等援助，並為被困的家庭及兒童逃離前線。而他曾向BBC表示自己駕車前往協助，又指當地人非常親切。而Christopher Parry近期多在東部頓巴斯地區的巴赫姆。他又表示自己曾一度遇過轟炸，並近距離遇上無人機。
家人為其工作自豪
至於Andrew Bagshaw在新西蘭居住，其家人形容他在烏克蘭為向接近戰區的長者提供食物及醫療物資。其家人表示，對其工作感到自豪。
巴赫姆的警方表示，在上周末下午5時左右收到二人的失蹤報告，並尋求任何有關消息以追尋他們下落。
雖然英國向國民作出警告，不要前往烏克蘭，但仍有不少英國人在當地失蹤及被俘虜。其中5名英國人在去年9月被交換戰俘後獲釋。