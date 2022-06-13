烏克蘭局勢｜再有英國人在烏陣亡　澤連斯基顧問：是真英雄

再有英國人在烏克蘭陣亡，澤連斯基顧問：是真英雄。(Twitter)

俄烏戰事爆發以來，有第二名自願到當地參戰的前英軍陣亡。死者為英國退役軍人Jordan Gatley，其死訊由家人發布，他3月從軍隊退役後前往烏克蘭，於北頓涅茨克(Sievierodonetsk)戰死。烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)的顧問波多利雅科(Mykhaylo Podolyak)表示，蓋特利是「一位真正的英雄」。

綜合英國廣播公司(BBC)等報道，英國退役軍人Jordan Gatley在烏克蘭現時戰況最為激烈的東部頓巴斯地區(Donbas)內盧甘斯克州(Lugansk)的北頓涅茨克為烏克蘭作戰而陣亡。

Jordan Gatley的父親於周日(12日)在社交平台Facebook發布其死訊，帖文表示， Jordan Gatley於今年3月離開英國軍隊，前往烏克蘭幫助烏國人對抗俄羅斯的入侵，並協助訓練當地軍隊。他們在上周五(10日)接獲Jordan Gatley遭陣亡的消息。Jordan Gatley說：「他(Jordan Gatley)熱愛他的工作，我們以他為傲。他是一名真正的英國，將永遠活在我們心中。」

波多利雅科：永達記得他的貢獻

烏克蘭總統澤連斯基的顧問波多利雅科(Mykhailo Podoliak)向Jordan Gatley致敬，他在社交平台Twitter上發文稱從家鄉遠行以捍衛信仰需要很大的勇氣「只是因為心裡這麼想，只是因為你無法忍受邪惡，Jordan Gatley是一名真英雄。我們將永遠記得他對保護烏克蘭和自由世界的貢獻。」

另一名英國人Scott Sibley於4月在俄烏戰事中喪生，終年36歲。英國外交部和國防部都表示，希望英國人不要前往烏克蘭，特別是俄羅斯把外籍部隊列為戰犯審判後，處境就更加危險。