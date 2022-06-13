烏克蘭局勢｜再有英國人在烏陣亡　澤連斯基顧問：是真英雄

俄烏戰事爆發以來，有第二名自願到當地參戰的前英軍陣亡。死者為英國退役軍人Jordan Gatley，其死訊由家人發布，他3月從軍隊退役後前往烏克蘭，於北頓涅茨克(Sievierodonetsk)戰死。烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)的顧問波多利雅科(Mykhaylo Podolyak)表示，蓋特利是「一位真正的英雄」。
綜合英國廣播公司(BBC)等報道，英國退役軍人Jordan Gatley在烏克蘭現時戰況最為激烈的東部頓巴斯地區(Donbas)內盧甘斯克州(Lugansk)的北頓涅茨克為烏克蘭作戰而陣亡。
Jordan Gatley的父親於周日(12日)在社交平台Facebook發布其死訊，帖文表示， Jordan Gatley於今年3月離開英國軍隊，前往烏克蘭幫助烏國人對抗俄羅斯的入侵，並協助訓練當地軍隊。他們在上周五(10日)接獲Jordan Gatley遭陣亡的消息。Jordan Gatley說：「他(Jordan Gatley)熱愛他的工作，我們以他為傲。他是一名真正的英國，將永遠活在我們心中。」
It takes a lot of courage to leave home and go thousand miles to defend what you believe in. Just because the heart says so. Because you can't stand the evil. Jordan Gatley was a true hero. We will always remember his contribution to the protection of Ukraine and the free world. https://t.co/VZkRGnya1G pic.twitter.com/CWQHZ2wEJi— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 12, 2022
波多利雅科：永達記得他的貢獻
烏克蘭總統澤連斯基的顧問波多利雅科(Mykhailo Podoliak)向Jordan Gatley致敬，他在社交平台Twitter上發文稱從家鄉遠行以捍衛信仰需要很大的勇氣「只是因為心裡這麼想，只是因為你無法忍受邪惡，Jordan Gatley是一名真英雄。我們將永遠記得他對保護烏克蘭和自由世界的貢獻。」
另一名英國人Scott Sibley於4月在俄烏戰事中喪生，終年36歲。英國外交部和國防部都表示，希望英國人不要前往烏克蘭，特別是俄羅斯把外籍部隊列為戰犯審判後，處境就更加危險。