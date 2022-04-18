烏克蘭局勢｜利沃夫再受攻擊7死 馬里烏波爾烏軍揚言戰至死亡

俄羅斯集中攻打烏克蘭東部頓巴斯地區同時，今日向鄰近波蘭邊境的西部城市利沃夫(Lviv)發射導彈，擊中軍事設施和車軚服務站，當局稱最少7人死亡和12人受傷，包括一名小童，另有約40輛汽車損毀，爆炸附近一間逃難居民所住酒店玻璃窗被震毀。首都基輔、北部的第二大城市哈爾科夫和南部城市尼古拉耶夫也同樣傳出炮擊聲。俄羅斯向在南部港口城市馬里烏波爾受圍困的烏軍發出的投降最後通牒昨已屆滿，但留守在該市鋼鐵廠的烏軍揚言會戰至死亡。

70歲居民：以為自己好安全 利沃夫70歲居民Valya居於受攻擊地點附近，自出生已居於當地的她聽到防空警報聲時不懂反應，以為自己好安全，然後她聽到爆炸聲，住屋玻璃窗碎裂，「我跌到，所有東西都震動。我好驚」。她茫然地走到屋外，鄰居叫她快走到地下室躲避，「我很好彩那只是震波，並非一枚火箭炮落下」。有居民形容，感覺像地震，大門搖晃。利沃夫市長Andriy Sadovyi表示，「敵人想毀滅我們的國家，我們只有一個選擇，就是戰鬥。」並補充烏克蘭大軍有4,000萬人，那是指烏國的全國人口，他又指烏克蘭正捍衛全球，形容這場戰事是民主與極權主義的戰鬥。