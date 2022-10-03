烏克蘭局勢｜前中情局長料俄一旦用核武　美將摧毀俄在烏所有軍隊

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續逾7個月，烏克蘭周六(1日)重奪烏東頓涅茨克的重鎮利曼(Lyman)；俄羅斯總統普京盟友、俄羅斯車臣領袖建議莫斯科當局，以低當量核武向烏軍還擊。前美國中情局(CIA)局長、已退役的4星陸軍上將David Petraeus周日(2日)提出警告，若普京在烏克蘭使用核武器，美國及其盟國將摧毀俄羅斯在烏克蘭的軍隊和裝備。

英國《衛報》(The Guardian)報道，David Petraeus表示自己尚未就美國對俄羅斯核升級的可能反應與白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)討論，但指出「只是提出一個假設，我們將通過北約來擊潰俄軍在烏克蘭和克里米亞(Crimea)的所有常規部隊以及黑海上的每一艘軍艦」。

一旦俄使用核武器 料美國北約將表明不接受

當被問及俄羅斯在烏克蘭使用核武器是否會使美國和北約捲入戰爭時，David Petraeus表示：「這不會觸發北約第5條公約，因為烏克蘭並非北約一部分」，但美國和北約還是要有必要的反應。David Petraeus承認擴展第5條公約保護傘下的國家範圍可能會被解釋為對北約成員國的攻擊，但他認為，美國及北約不會想在這裡陷入核升級的情況，但必須表明不能接受使用核武器。