烏克蘭局勢｜前線士氣低落 俄羅斯藝工隊動員馬戲團與藝人勞軍

俄羅斯宣布將派音樂家和歌手上烏克蘭戰場勞軍，藉以提振士氣。英國國防部指，俄羅斯國防部上周宣布成立「前線藝工隊」，成員將包括馬戲團演員。
英國國防部周日在定期情報中指出，為了提振在烏克蘭的俄軍士氣，俄國防部宣布設立兩個「前線藝工隊」，俄媒報道，其成員包括歌劇演員、演員和馬戲團演員。
英國廣播公司(BBC)報道，莫斯科宣布，俄羅斯國防部長紹伊古(Sergei Shoigu)親赴烏克蘭前線慰勞官兵。俄國防部在Telegram張貼聲明稱，紹伊古「搭機赴軍隊部署的地區，視察特別軍事行動區域內俄軍前線陣地」。
英國防部：士氣低落仍是俄軍「顯著弱點」
國防部並表示，紹伊古在一個「戰地指揮所」與前線官兵談話，惟BBC無法證實他何時或是否真的視察烏克蘭前線。烏克蘭東部軍隊發言人Serhiy Cherevatyi則指，「我不會相信他有膽親赴戰場」。
英國國防官員指，士氣低落仍是俄羅斯部隊的「顯著弱點」。俄國防部最近發起捐贈樂器給上陣士兵的活動。英國防部指，設立前線藝工隊符合俄國長期以來「軍中音樂和有組織娛樂活動」的傳統做法，和「蘇聯時期意識形態政治教育思維」密切相關。
俄軍：藝工隊任務是維持軍隊士氣高昂
俄媒RBC報道，藝工隊成員來自總統普京早前動員令徵召的後備役士兵，亦有「自願從軍的專業藝人」。國防部稱，藝工隊的任務是維持「參與特別軍事行動人員士氣高昂，以及政治和心理上處於激昂狀態」。
英國國防部質疑俄方此舉是否真的能讓前線官兵轉移注意力，指「陣亡率高、領導無方、軍餉拖欠、裝備和彈藥不足以及缺乏明確戰鬥目標」，才是俄軍主要的關注點。