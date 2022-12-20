烏克蘭局勢｜前線士氣低落 俄羅斯藝工隊動員馬戲團與藝人勞軍

英國國防部周日在定期情報中指出，為了提振在烏克蘭的俄軍士氣，俄國防部宣布設立兩個「前線藝工隊」，俄媒報道，其成員包括歌劇演員、演員和馬戲團演員。

英國防部：士氣低落仍是俄軍「顯著弱點」

國防部並表示，紹伊古在一個「戰地指揮所」與前線官兵談話，惟BBC無法證實他何時或是否真的視察烏克蘭前線。烏克蘭東部軍隊發言人Serhiy Cherevatyi則指，「我不會相信他有膽親赴戰場」。

英國國防官員指，士氣低落仍是俄羅斯部隊的「顯著弱點」。俄國防部最近發起捐贈樂器給上陣士兵的活動。英國防部指，設立前線藝工隊符合俄國長期以來「軍中音樂和有組織娛樂活動」的傳統做法，和「蘇聯時期意識形態政治教育思維」密切相關。