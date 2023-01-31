烏克蘭局勢︱前華格納集團指揮官　親述俄羅斯前線狀況

早前華格納集團的一名前軍官，在俄羅斯人權組織協助之下，逃往挪威邊境。這位26歲的軍官Andrei Medvedev在挪威首都奧斯陸接受傳媒訪問，親述俄軍在烏克蘭前線的狀況。 26歲的Andrei Medvedev在去年7月簽約成為華格納集團的僱傭兵，他周一（30日）接受美國有線新聞網絡（CNN）的訪問，透露他在與華格納簽約不足10日，就被派到巴赫穆特服役。Andrei Medvedev表示：「他們會把不願戰鬥的人圍起來，然後在新來的人面前將他們射殺。」他再指：「他們把兩個拒絕去戰鬥的囚犯帶出來，然後在眾人面前將他們處決，之後就把屍體埋葬在受訓者挖的戰壕上。」

Andrei Medvedev表示，自己在抵達烏克蘭第6日，目睹軍隊成為炮灰之後，就決定自己不會再回去。他表示自己最初有約10名手下，而一旦有囚犯加入，人數就會增加。他表示：「那裡的屍體越來越多，然後又越來越多人前來。到最後我有很多人在我指揮之下。我自己也無法計算有多少，他們就持續着一個循環，大量的死屍，更多的囚犯，又更多死屍，再更多囚犯。」 陣亡軍人家屬難獲賠償 對於華格納集團曾表示，會為陣亡的軍人，向其家屬支付500萬盧布（約55.5萬港元）的恩恤金。不過Andrei Medvedev透露，根本沒有人願意支付這筆錢，他指一些在烏克蘭戰死的人，最後只會列為「失蹤」。 而他向CNN透露，自己可以直接向華格納集團的兩個創辦人普里戈津（Yevgeny Prigozhin）及Dmitry Utkin報告。他形容普里戈津是「魔鬼」，他指：「如果他真的是俄羅斯的英雄，他就該拿着槍與士兵一同跑。」普里戈津早前承認Andrei Medvedev是華格納集團成員，但他指控Andrei Medvedev曾意圖虐囚。