烏克蘭局勢｜加國頂尖狙擊手平安回家　形容「相當失望」

自俄羅斯入侵烏克蘭，烏克蘭總統澤倫斯基號召外籍人士赴烏組志願軍抗俄，獲得熱烈反響，其中化名「Wali」的加拿大頂尖狙擊手亦響應到烏克蘭，期望能一盡己力，他在2個月後已經返回加拿大，坦言對外籍志願兵在當地的部署感到「相當失望」。他更透露，戰事中只開過2槍。

綜合《La Presse》等報道，加拿大狙擊手Wali已經返回加拿大，他接受傳媒專訪時坦言對於外籍志願兵在當地的部署感到「相當失望」。Wali表示，烏克蘭指揮官「不知道怎麼安排」外國傭兵，他厭倦等待，於是加入私人部隊「諾曼旅」(Norman Brigade)，但缺乏武器，許多外籍志願士兵逃走，甚至有人指控指揮官計畫偷走美援武器，以牟取暴利，Wali最後只好投向另一個在基輔附近作戰的烏克蘭部隊，他形容「很多人挺起胸膛抵達烏克蘭，夾著尾巴地離開」。

在烏 2 個月只開過 2 槍 加入部隊後，Wali依然面對軍備、後勤不足問題，他說必須自己尋找武器、食物、汽油，包括透過人脈才知道某間髮型屋裡有AK補給點，依靠平民提供飯菜及汽油。在烏克蘭2個月，Wali唯一的開火紀錄，是對窗戶開了2槍警告性子彈，坦言並未真正進入過敵人的射程。他說「這是一場機械戰爭」，「極勇敢」的烏兵在炮擊中損失慘重，同時「錯過很多削弱敵軍的機會」，Wali認為烏克蘭部隊訓練不足，火力支援協調能力差。

2 烏兵戰區不聽勸告隨即給炸死 壓斷Wali的最後一根稻草，是他前往頓巴斯，某天清晨在壕溝就位時，2名烏克蘭士兵竟然走出掩護吸煙，Wali提醒他們，敵軍有熱能探測，小如煙頭的火點亦足以曝露位置，惟對方未有理會，接著就遭俄軍炮轟，他形容意識到2人陣亡了，因為已經聞到「死亡的味道」，「燒焦的肉、硫磺和化學物質的可怕氣味」。