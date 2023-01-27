烏克蘭局勢｜加拿大宣布向烏提供主戰坦克　俄方：等同直接參與戰事

繼美、德、英等國，加拿大亦宣布會向烏克蘭提供4輛豹2 (Leopard 2)主戰坦克，未來數周會運抵烏克蘭。俄羅斯指歐洲多國及華盛頓向烏克蘭提供各種武器，等同直接參與俄烏衝突。有傳媒引述歐洲資深外交官預料，西方向烏提供戰機只是遲早的問題。

加拿大防長阿南德在渥太華表示，加國軍方人員會在第三國訓練烏軍操作坦克，並指對將來向烏方提供更多坦克持開放態度。德國國防部指，首批向烏克蘭提供的14部豹2型主戰坦克；英國國防部官員指英國提供的14架挑戰者2型坦克，德國及英國表示，最快3月底會將主戰坦克運抵烏克蘭。

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)表示，歐洲多國及華盛頓向烏克蘭提供各種武器，包括坦克，等同直接參與俄烏衝突，但有關行動不會改變俄方特別軍事行動的狀態。