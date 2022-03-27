烏克蘭局勢｜「勇媽」組織救援隊  潛入戰火城市救逾100名藏身地牢民眾 

俄羅斯侵略烏克蘭令生靈塗炭，在慘遭俄軍圍困猛炸的馬里烏波爾(Mariupol)，有超過100名躲在建築物地牢的民眾，幸得一位本已逃離的母親，組織救援隊營救，成功逃出生天，當中包括一對婆孫及其小狗，獲救時哭成淚人。

育有兩名子女的30歲「勇媽」霍羅希洛娃(Kristina Khoroshilova)，本來與丈夫住在馬里烏波爾，在他們舉家逃出後兩天，寓所即被炸毀。二人轉往距馬里烏波爾約24公里外、已被俄羅斯控制的盧甘斯克(Lugansk)尤利耶夫卡村(Yurievka)的度假屋，居住了一星期，期間決定返回馬里烏波爾救人。

霍羅希洛娃與丈夫，聯同另一對夫婦及其他民眾，成立了一支救援隊，潛回馬里烏波爾救人，成員包括50歲前的士司機Yuriy。霍羅希洛娃等人花了5天時間，鎖定上述婆孫所在位置，由Yuriy負責救人。Yuriy早前駕車穿過布滿玻璃碎、瓦礫及炸彈洞的路面，駛經多輛坦克及軍車，終於駛抵婆孫匿藏的地牢，但就在他救出婆孫時，卻看見一輛裝甲車駛過，一行人連忙躲回地牢，徹夜躲避戰火，至翌晨再開車逃走，逃走時車上插上白旗，只盼俄軍看到會網開一面。

烏克蘭前的士司機駕車救人︰請別叫我英雄

Yuriy憶述婆孫獲救時情況，「我從未見過人們如此激動」，「當我帶小男孩及他婆婆出來時，他們互擁而哭」。Yuriy謙稱「請別叫我做英雄，我只是做我有能力做的事」，他更歸功於霍羅希洛娃，「這只是霍羅希洛娃的行動所救的其中兩人」。該名9歲男孩的母親，早前趕回家裡想救他時，不幸被炮火擊斃，留下婆孫二人及芝娃娃愛犬。

據報霍羅希洛娃於2014年逃離其出生地、親俄的分離地區頓涅茨克(Donetsk)，後來重新振作經營食肆，未料如今慘遇俄軍大舉入侵，「(當年)我們失去工作及家園，一切要從頭來過，現在又要經歷多一次」。她起初以為俄方入侵規模會類似2014年，沒想過竟會大規模全面侵佔。

「勇媽」大宅地牢收留多個家庭

霍羅希洛娃度假屋的偌大地牢，一度收留了多個家庭，包括25名兒童。她稱希望向馬里烏波爾傳達訊息，向民眾說目前仍然有希望逃出，她同時透過社交媒體發布消息，旋即接獲數以千計求助，不少人希望她協助尋找親友。不幸的是，她其中一名有份救人的友人，上周二連人帶車被扣留，生死未卜。目前霍羅希洛娃一家已離開尤利耶夫卡村，轉往中南部的城市聶伯城(Dnipro)與朋友同住。