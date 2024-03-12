烏克蘭局勢｜匈牙利總理：特朗普不會援助烏抗俄　以促使戰爭結束

《路透社》(Reuters)報道，歐爾班上周五(8日)前往美國佛羅里達州拜訪「好友」特朗普，以示對他尋求重返白宮的支持。歐爾班日前接受匈牙利國家電視台採訪時表示：「特朗普一毫子都不會投入俄烏戰爭，因此，這場戰爭很快就會結束。顯然烏克蘭單靠自己是撐不下去。」歐爾班預料，如果美國不提供戰爭資金和武器，歐洲也無法獨力提供，戰爭就會終結。

匈牙利右翼民族主義總理歐爾班(Viktor Orban)會晤美國前總統特朗普後表示，特朗普若重返白宮，不會再援助烏克蘭對抗俄羅斯，藉此促使這場戰爭結束。

歐爾班：特朗普有辦法令俄烏實現和平

自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，歐爾班一直拒絕向基輔提供武器，並持續與俄國維持緊密經濟關係。歐盟一直試圖孤立莫斯科；歐爾班於去年10月在中國與俄羅斯總統普京會晤。歐爾班表示，俄烏休兵後要如何透過和平談判終結戰爭，以及如何建立穩定安全的歐洲，這是一回事，但首先仍須實現和平，「他(特朗普)有辦法做到」。

歐洲各國領袖一直對特朗普可能重返白宮感到擔憂，因為北大西洋公約組織(NATO)可能面臨美國退出該軍事聯盟的嚴重風險。特朗普與歐爾班會晤後，特朗普競選團隊發布的聲明並未提到烏克蘭，只說二人討論了影響兩國的問題，包括各自的邊境安全。