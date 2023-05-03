烏克蘭局勢︱北歐傳媒截獲俄訊息　指俄艦艇事發前曾接近北溪二號爆炸點

來自丹麥、挪威、瑞典以及芬蘭的電視台，早前合作進行的一個調查報道，指控俄羅斯疑在歐洲描繪多個海上基建設施的地圖，擔心將會發動襲擊。而該系列最新報道，指在北溪二號爆炸前的一些可疑船隻行動。當中包括俄羅斯海軍研究船Sibiryakov、拖船SB123以及一艘俄羅斯海軍艦艇。

在之前的報道指，這些稱為「鬼船」的俄羅斯艦艇，會故意關閉船隻的通訊系統，以避過追查船隻的行蹤。然而報道指，他們仍能從截取到的無線電通訊，得知這些船隻的行動，而這些訊息都是去年6至9月期間截取的。報道指，有關的船隻在爆炸發生前，曾在附近水域逗留了數個小時，甚至接近一日的時間。當中Sibiryakov被指可以進行水底的監察，以及發射小型的潛水機器。

拖船事發前在水域長時間停留

一位英國前海軍官員指，船隻在6月不尋常地在管道爆炸附近水域遊弋。而當中拖船SB123，在爆炸前5日抵達事發水域，並根據無線電通訊，船隻該處從傍晚至入夜一直留在該處，之後駛回俄羅斯。而報道亦以衞星圖片，證實有關可疑的行動。報道又訪問一位專家，指該拖船可以支援及潛艇救援的行動，同是可以進行在海床的作業。

而上周，亦公開了丹麥軍方在當地拍到的26張相片，指有可進行潛艇活動的俄羅斯船隻在爆炸地點附近活動。當中包括俄羅斯潛艇拯救船SS750在事發4日前出現過在爆炸點附近。報道沒有指明有關的爆炸是俄羅斯海軍所做，但有關的不尋常活動已令人有所疑問。

在去年9月爆炸後，西方一直指爆炸是俄羅斯造成，而俄羅斯則指控西方，之後更指是烏克蘭的特務所為。