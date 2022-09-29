烏克蘭局勢｜北溪天然氣管道現第4處洩漏 海底電䌫恐成目標

烏克蘭戰爭蔓延到海底？正當俄羅斯與歐洲關係惡劣之際，俄羅斯輸送天然氣往歐洲其他國家、位於海底的北溪天然氣管(Nord Stream)周一突傳出離奇破裂洩漏，波羅的海出現巨大「氣泡圈」。瑞典海岸防衛隊今日更稱本周初發現第4個洩漏點，連同最新發現，其中兩個漏處於瑞典水域，另兩個在丹麥水域；在瑞典經濟水域，較大一個窿在北溪天然氣管道1號，較細的在2號管道，兩洩漏處相距約1.8公里。歐盟懷疑有人蓄意破壞，卻苦無明確證據；若爆炸引起，北約在區內的監察機配備先進雷達和感應器，將會發現異狀。北溪天然氣管營運商今日稱，估計1號管道的漏氣下周一才停止，難以預計管道日後運作情況，要待檢查完才知。 烏克蘭局勢｜歐洲離岸基建保護困難 天然氣管道受襲陰霾下，瑞典和丹麥等歐洲國家都加強海底電䌫保護，主要天然氣輸出國挪威尤其緊張，在俄羅斯以天然氣要脅下，挪威的天然氣對歐洲國家非常重要。如果海底電䌫和天然氣管受到破壞，歐洲將出現新一輪能源危機、影響互聯網數據傳送，甚至影響金融交易和銀行服務。比利時列日大學教授、能源系統研究員Damien Ernst稱，歐洲的基建保護不足，在數千公里外難以防衛，「若挪威輸往歐洲的天然氣中斷，可預見嚴重衰退。我們甚至不能有暖氣和產電。」

烏克蘭局勢｜北約秘書長：成員國重要基建受襲將回應 英國《每日郵報》引述資訊科技保安專家稱，若數據電䌫受攻擊，所有模式的通訊都會受威脅，包括商業往來和銀行運作，地區之間的股票交易的買賣回應更是要快，若電䌫受損，將令網絡緩慢，甚至在修補好前暫停買賣，這可影響全球經濟。軍事分析員正推敲造成兩次爆炸的原因，在有關天然氣管道破裂前，丹麥、挪威和芬蘭地震監測站均測到兩次爆炸。德國官員警告，北溪天然氣管道損毀情況嚴重，4條管道中有3條因爆炸受損，有可能無法修補。北約秘書長斯托爾滕貝格昨在丹麥與挪威首相斯特勒會晤，討論加強保護重要基建設施，斯特勒稱，軍隊會部署在鑽油台和油氣田周邊保護。斯托爾滕貝格今日警告，蓄意攻擊成員國的基建設施，將符合北約集體回應的條件，不論施襲者屬國家或非國家人士。 烏克蘭局勢｜俄羅斯：恐怖主義行為 美國是最大得益者 克里姆林宮發言人Dmitry Peskov今日稱，北溪天然氣管道的事故看來似乎是國家支持的恐怖主義行為，「難以想像這種恐怖主義行為在沒有國家參與下發生，這是非常危險情況，須緊急調查」。美國有線新聞網絡(CNN)引述3個消息人士稱，歐洲安全官員監察到俄羅斯海軍支援艦和潛艦，在漏氣地點不遠處出沒。Peskov回應指，北約在區內有更多艦隻。俄羅斯外交部發言人Maria Zakharova向親俄傳媒說，漏氣發生在北約成員丹麥和瑞典的水域，「這些國家完全遭美國情報機關控制」。Zakharova又聲稱，美國是事件最大得益者，若北溪天然氣管道永久停用，將大為增加其液化天然氣需求。丹麥是北約成員，瑞典因應俄羅斯攻打烏克蘭放棄軍事中立並申請加入北約，申請程序仍在進行。