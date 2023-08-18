烏克蘭局勢｜北約官員提議割地和談換取入北約　惹惱基輔後澄清及道歉

北約秘書長的幕僚長詹森在接受挪威報紙採訪時表示，他不應該把話說得這麼簡單。

指必須由烏克蘭決定談判時機和條件

他還表示，雖然北約成員一直在討論能夠結束俄烏戰爭的方法，但任何和平協議的前提都必須是基輔可接受。詹森還強調，他最初的言論只是分享一個想法，並表示「必須由烏克蘭決定何時以及以甚麼條件進行談判。」

一天前，挪威VG報報道稱，詹森在一個小組討論中表示「我認為俄烏戰爭的解決方案可能是烏克蘭放棄部份領土，並獲得北約成員資格作為回報。」而此話一出，立刻引發基輔的強烈反彈。

為了平息局勢，北約發言人出面表示：「只要必須，我們將繼續支持烏克蘭，我們致力於實現公正和持久的和平。北約的立場是明確的，沒有改變。」