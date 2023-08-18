烏克蘭局勢｜北約官員提議割地和談換取入北約　惹惱基輔後澄清及道歉

記者彭巧蓁／綜合報道
北約高級官員詹森（Stian Jenssen）日前就俄烏戰爭發表看法，表示烏克蘭可以放棄部份領土以換取成為北約成員。然而就在隔天，他出面為此番言論道歉。
北約秘書長的幕僚長詹森在接受挪威報紙採訪時表示，他不應該把話說得這麼簡單。
指必須由烏克蘭決定談判時機和條件
他還表示，雖然北約成員一直在討論能夠結束俄烏戰爭的方法，但任何和平協議的前提都必須是基輔可接受。詹森還強調，他最初的言論只是分享一個想法，並表示「必須由烏克蘭決定何時以及以甚麼條件進行談判。」
一天前，挪威VG報報道稱，詹森在一個小組討論中表示「我認為俄烏戰爭的解決方案可能是烏克蘭放棄部份領土，並獲得北約成員資格作為回報。」而此話一出，立刻引發基輔的強烈反彈。
為了平息局勢，北約發言人出面表示：「只要必須，我們將繼續支持烏克蘭，我們致力於實現公正和持久的和平。北約的立場是明確的，沒有改變。」
敵對狀態下不會接納烏克蘭加入
然而，據英國《衛報》報道，即使詹森澄清了自己的評論，他也沒有放棄以領土換取成為北約成員的建議。北約先前也曾表態，不會在俄烏敵對行動結束前接納烏克蘭加入。
烏克蘭總統澤倫斯基的高級顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）對此感到不滿，並批評用領土換取北約保護傘的說法相當荒謬。
他補充說：「如果不擊敗普京，俄羅斯政權不改變，戰犯不受到懲罰，戰爭肯定會捲土重來，俄羅斯的胃口只會越來越大。」
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