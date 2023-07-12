烏克蘭局勢︱北約拒為烏克蘭定時間表　G7將提出長期安保協議

在立陶宛首都維爾紐斯舉行的會議前，澤連斯基在Twitter上回應北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）時指：「在與俄羅斯的談判中，對烏克蘭的加入討價還價是留下窗口，令不確定性成為弱點。」

在立陶宛舉行的北大西洋公約組織峰會，拒絕為烏克蘭加入訂立時間表，不過北約同時認為，有需要加快有關的程序。而烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）早前就指，推遲烏克蘭的加入是無理的做法。然而七大工業國（G7）的成員，將會在今日（12日）的會議，向烏克蘭提出長遠的安全協議。

憂作為俄拖延戰爭機會

不過在周二（11日）的會議上，北約表示將會成立一個北約烏克蘭委員會，並在今日（12日）進行首次會議，讓烏克蘭可以與所有北約盟友進行會面。雖然北約會議仍未有為烏克蘭的加入定出時間，但同時組織決定縮短烏克蘭的加入程序，以及有更清晰的路徑。

外國媒體指，部份的北約成員國擔心過早承諾烏克蘭的加入，可能令俄羅斯拖延及延長戰爭。

然而，同樣有份出席峰會的G7國家，就打算向烏克蘭達成長遠的安全協議。當中涵蓋國防設施、訓練以及情報共享。英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）指，協議將會向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）發出強烈的訊號。他表示：「我們不可能見到烏克蘭發生的事重演，這聲明將會重申我們的承諾，以確保烏克蘭不會再遇到俄羅斯的暴行。」而他亦再次表示支持烏克蘭加入北約，並指這會是向俄羅斯發出訊息歐洲需要回復和平。有關協議將包括加拿大、法國、德國、意大利、日本及美國，而更詳細內容將在今日公開。