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國際
2023-10-04 13:10:06

烏克蘭局勢｜北約警告彈藥將短缺需要增產　美國政府停擺將影響援烏資金

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西方支援烏克蘭的武器及資金或因各地自身因素影響。(美聯社)

西方支援烏克蘭的武器及資金或因各地自身因素影響。(美聯社)

北約以及英國的官員指，西方國家的彈藥庫存已「接近見底」，呼籲需要增加生產才能繼續支持烏克蘭的戰士。同時美國對烏克蘭的追加撥款，可能因為國會未能達成預算的協議而令資金未能提供予烏克蘭。

北約軍事委員會主席鮑爾（Rob Bauer）周二（3日）在華沙安全論壇上指，北約國家的彈藥「已經見到桶底」，他表示：「我們的工廠要加快提高產量。」而烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）就到訪烏克蘭的東部，並指克拉科夫對烏克蘭抵抗俄羅斯相當重要，又指俄軍至今仍持續對克拉科夫發動「恐怖襲擊」。

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澤連斯基到訪烏克蘭東部前線。(路透社) 澤連斯基到訪烏克蘭東部前線。(路透社)

與波蘭及立陶宛達成出口糧食走廊協議

另外，美國國會就預算案未有共識，雖然在最新的臨時協議中，並沒有包括美國對烏克蘭所提供的新資金。不過白宮方面表示，相信國會仍會通過最新的援烏資金。而歐洲議會已通過一項4年向烏克蘭提供500億歐元的援助預算，以應對烏克蘭被俄羅斯入侵的影響。有關預算與軍事援助是分開的，並會協助烏克蘭進行改革以及吸引投資等。

至於有關烏克蘭的糧食出口問題，烏克蘭與鄰國波蘭及立陶宛達成糧食過境使用波羅的海出口的協議，容許烏克蘭的穀物組波蘭的邊境運到立陶宛的港口輸出，將可加快烏國的糧食出口。而烏克蘭當局同時又將3間中國的石油及天然氣公司列入支援俄羅斯戰爭的名單，烏克蘭有關部門指，有關企業繼續與俄羅斯進行合作計劃，並且資助俄羅斯的戰略工業及向俄羅斯政府繳納大筆稅項。

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