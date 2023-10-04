烏克蘭局勢｜北約警告彈藥將短缺需要增產　美國政府停擺將影響援烏資金

西方支援烏克蘭的武器及資金或因各地自身因素影響。(美聯社)

北約以及英國的官員指，西方國家的彈藥庫存已「接近見底」，呼籲需要增加生產才能繼續支持烏克蘭的戰士。同時美國對烏克蘭的追加撥款，可能因為國會未能達成預算的協議而令資金未能提供予烏克蘭。

北約軍事委員會主席鮑爾（Rob Bauer）周二（3日）在華沙安全論壇上指，北約國家的彈藥「已經見到桶底」，他表示：「我們的工廠要加快提高產量。」而烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）就到訪烏克蘭的東部，並指克拉科夫對烏克蘭抵抗俄羅斯相當重要，又指俄軍至今仍持續對克拉科夫發動「恐怖襲擊」。