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國際
2024-10-22 10:19:00

烏克蘭局勢｜北韓「暴風軍團」現身俄軍營領裝備畫面曝光　料11月上陣(有片)

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烏克蘭局勢，北韓「暴風軍團」現身俄軍營領裝備畫面曝光，料11月上陣。(X)

烏克蘭局勢，北韓「暴風軍團」現身俄軍營領裝備畫面曝光，料11月上陣。(X)

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南韓接獲情報，指北韓決定派遣1.2萬兵力協助俄羅斯在烏克蘭作戰，首批1,500人已經出發，據報他們是北韓最精銳的「暴風軍團」，將負責在前線衝鋒陷陣。烏克蘭情報部門發布北韓軍人在俄軍營領取裝備的畫面，料11月投入前線。

烏俄戰爭持續逾2年，有指俄軍疑似兵源不足，《基輔獨立報》報導，烏克蘭的「戰略傳播與資訊安全中心」(Center for Strategic Communication and Information SecurityCSCIS)周五公布一段影片顯示，一批亞洲臉孔據指為北韓士兵在排隊領取裝備。他們從俄軍手上接過制服，並填寫尺寸表，片中依稀可聽見韓語，有俄羅斯士兵表示：「別跌倒」。安全中心指，影片拍攝地點是俄羅斯遠東地區鄰近北韓的謝爾基輔斯基軍營(Sergeevsky)。該機構並未說明如何取得影片，僅說「這是72小時內所拍攝到的畫面」。

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影片顯示，一批亞洲臉孔據指為北韓士兵在排隊領取裝備。(X) 片中依稀可聽見韓語，有俄羅斯士兵表示：「別跌倒」。(X) 影片顯示，一批亞洲臉孔據指為北韓士兵在排隊領取裝備。(X)

烏克蘭國防部料北韓部隊11月加入戰事

烏克蘭國防部情報局長布達諾夫(Kyrylo Budanov)表示，北韓首批約2,600名援俄士兵將派駐在庫爾斯克州，也是烏克蘭今年8月突襲俄羅斯領土的地區。布達諾夫說，這些北韓部隊將會從111日起加入對抗烏克蘭的戰事。

南韓軍方推測，首批北韓軍人已分散駐紮在俄軍位於海參崴等遠東地區基地。在結束適應性訓練後，將立刻投入前線。

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