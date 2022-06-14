烏克蘭局勢｜北頓涅茨克對外橋樑全毀　布查鎮再發現大型墓地(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續。在戰況最激烈的東部北頓涅茨克市(Sievierodonetsk)，盧甘斯克州(Lugansk)州長Serhiy Gaidai指，連接其他市的3條橋樑，全部都被俄軍炸毀，令居民無法撤離以及運送物資。另外，烏克蘭首都基輔市郊布查鎮(Bucha)附近，再發現一個大型墳墓，部分人雙手和膝蓋被綁，相信生前被虐待後處決。

Serhiy Gaidai周一(13日)表示，俄羅斯軍隊已摧毀通往東部戰場前線城市北頓涅茨克對外的最後一座橋樑，將所有剩餘平民困在城內，無法撤離或進行任何人道援助。他向自由歐洲電台表示，俄國目前控制70%北頓涅茨克地區，但烏軍面臨的局勢是「艱難但仍可控制」，烏軍有能力將傷員運送治療，不過，很難向他們提供武器或儲備物資。

Serhiy Gaidai又指，留在城裡的數千名平民的生存條件「非常困難」，因為持續3個月的戰鬥摧毀了該城的天然氣、電力和水利基礎設施，且藥品供應也出現阻礙。