烏克蘭局勢｜北頓涅茨克瀕臨失守　俄軍炸橋圖切斷補給及撤離通道(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續，俄軍已佔領烏克蘭在東部北頓涅茨克市大部分地區，烏克蘭指北頓涅茨克(Sievierodonetsk)瀕臨失守，俄軍炸毀市內連接另一城市利西昌斯克的一座橋樑，並已開始對最後一座橋發動猛攻，如果再被炸毀會切斷補給及撤離通道。

盧甘斯克州(Lugansk)州長透露，俄軍炸毀1條連接戰事重心北頓涅茨克市，與姊妹城市利西昌斯克(Lysychansk)之間的過河橋樑，令3條連接兩地的橋樑中只剩1條，幾乎切斷北頓涅茨克市對外聯繫和平民撤離機會。他預料俄軍當地星期日或周一會展開全面攻勢，試圖攻陷全市。市長就表示，現時全市約三分二範圍已失守。 該過河橋樑亦於2014年遭親俄份子炸毀，隨後由歐盟於2016年協助重建。

Russian forces seized an important bridge near Sievierodonetsk today.



Unfortunately for them, the Ukrainians had already mined it. pic.twitter.com/dl5OwBUUSx — Visegrád 24 (@visegrad24) May 15, 2022

俄軍稱已封鎖化工廠料烏軍將投降 俄羅斯新聞社星期日發放片段，展示市內阿佐特(Azot)化工廠一直冒煙。親俄分離分子曾指，廠內有約300、400名烏軍被困，俄軍和親俄武裝不打算攻入化工廠，形容工廠已經被封鎖，留守的烏軍將被迫投降。盧甘斯克州長否認，稱守軍仍控制著化工廠所在的工業區，烏方估計約500名平民、包括40名小童藏身廠內，並指廠房遭俄軍炮轟長達數小時，漏出數以噸計石油，引起大火。 烏克蘭總統澤連斯基承認，北頓涅茨克戰況嚴峻，每平方米土地都陷入戰亂；又指俄軍正企圖調派後備軍到頓巴斯地區。