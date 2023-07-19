烏克蘭局勢︱南非總統拒拘捕普京：會變成向俄羅斯宣戰

包括普京在內，金磚國家的領袖人獲邀請前往南非出席8月的會議。不過，南非國內最大的反對派民主同盟，已準備向法院提出訴訟，以要求當普京踏入南非之時需要作出拘捕。在法庭文件顯示，拉瑪佛沙表明反對，原因是國家安全將受到威脅。他指：「南非在執行逮捕及移交普京的要求，顯然會面對極多問題。」

國際刑事法庭（ICC），早前就俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的指控，發出國際的通緝令，而他有傳將現身出席在南非約翰內斯堡舉行的金磚國家會議，南非是國際刑事法庭的協約國之一，意味這個非洲國家需要執行有關的通緝令，不過南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）就指，此舉會是對俄羅斯宣戰的舉動。

拉瑪佛沙又指：「俄羅斯已經清楚表明，拘捕他們的總統會是宣戰。冒險與俄羅斯發生戰爭，將不符合國家憲法。」他補充表示，南非已與其他非洲國家一樣，認為可以透過談判解決烏克蘭與俄羅斯的問題，而拘捕普京只會適得其反。

南非亦曾放過蘇丹獨裁者

非洲國家的領導人上月派代表赴歐，希望促成兩國的和談，但沒有成功。而多數的非洲國家，亦拒絕了聯合國譴責俄羅斯的動議。原因是南非仍依賴俄羅斯的華格納集團抵抗馬里的聖戰份子，而且不少非洲國家仍依賴與俄羅斯的貿易。

而南非也不是第一次抗拒ICC的逮捕要求，在2015年蘇丹時任總統巴希爾（Omar al-Bashir）因為對國內的戰爭罪行而被下令通緝，但他最後仍可安全過境南非。