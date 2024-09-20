烏克蘭局勢｜印度否認向烏軍提供炮彈　指報道僅屬「猜測」

路透社在周四（19日）報道，指印度政府無法阻止來自歐洲的買家，將印度製的炮彈轉移到烏克蘭。印度否認有關的指控，並指有關報道只是猜測及誤導。

路透社的報道，由印度的軍火製造商生產的炮彈，被來自歐洲的買家轉移到烏克蘭。報道指有關的行動已經進行了超過一年，而印度方面雖然受到俄羅斯方面的抗議，但仍沒有採取任何的行動。印度的外交部發言人在社交媒體表示：「暗示印度的違規行為，這是不存在，因此有關的報道是不準確及惡作劇。」印度方面再表示，他們在武器不擴散方面有不可挑剔的紀錄，並且在出口方面有嚴守國際規則。