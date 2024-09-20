烏克蘭局勢｜印度否認向烏軍提供炮彈　指報道僅屬「猜測」

路透社在周四（19日）報道，指印度政府無法阻止來自歐洲的買家，將印度製的炮彈轉移到烏克蘭。印度否認有關的指控，並指有關報道只是猜測及誤導。
路透社的報道，由印度的軍火製造商生產的炮彈，被來自歐洲的買家轉移到烏克蘭。報道指有關的行動已經進行了超過一年，而印度方面雖然受到俄羅斯方面的抗議，但仍沒有採取任何的行動。印度的外交部發言人在社交媒體表示：「暗示印度的違規行為，這是不存在，因此有關的報道是不準確及惡作劇。」印度方面再表示，他們在武器不擴散方面有不可挑剔的紀錄，並且在出口方面有嚴守國際規則。
歐洲國家被指向烏克蘭轉移印度製彈藥
印度的武器出口有嚴格限制，指定特定的買家，而且任何未受批准的轉售都會影響未來的銷售。而且在5月，印度更表示未來會收緊出口規則，限制買家確保武器不會轉到第三國家。烏克蘭在應付俄羅斯的戰爭中，據報出現彈藥短缺的情況，而不願透露姓名的印度及歐洲官員和軍工官員揭示的數據中，印度生產的武器在烏克蘭只在小數，估計不到烏克蘭在開戰以來入口的1%。不過報道稱意大利及捷克等歐洲國家，正持續向烏克蘭轉移印度的彈藥。
報道指，俄羅斯方面至少兩次向印度提出有關問題，包括在今年7月兩國的外長會晤。而印度在俄羅斯入侵烏克蘭以來，一直沒有批評俄羅斯而被西方國家抨擊，不過印度以尊重領土完整及主權為由，稱不斷在推動政治對話以結束戰爭。