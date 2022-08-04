烏克蘭局勢︱原子能機構稱　紮波羅熱核電廠失控

國際原子能機構（IAEA）總幹事Rafael Grossi，在接受訪問時指出，歐洲最大的核電廠，烏克蘭的紮波羅熱核電廠是需要接受檢查及維修，又指目前核電廠的狀況非常脆弱，不能容許事這種狀況繼續下去。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）早前指責，俄羅斯軍隊利用紮波羅熱核電廠作為基地，對烏克蘭發動襲擊。而烏方亦指，俄羅斯的在核電廠駐軍以及存放武器。雖然俄方反指控烏克蘭軍隊利用西方提供的武器攻擊發電廠。

Rafael Grossi在聯合國總部的記者會上表示：「（紮波羅熱核電廠）狀況目前非常脆弱。任何一項核安全的規條都曾經被其中一方違反，而我們不可能讓這狀況繼續。」Rafael Grossi表示需要安排進入核電廠作出檢視，但在探訪戰區之中需要得到聯合國的批准以及烏克蘭與俄羅斯雙方的協調。

原子能機構促雙方許可進入

烏克蘭的核子機構在6月曾表示，沒有邀請IAEA進入核電廠，並指這訪問會造成認可俄羅斯在該地出現。Rafael Grossi表示他的團隊需要獲得保護才能進入紮波羅熱，他希望俄烏雙方可以讓他們完成任務。他又指：「縱使戰爭持續，但不採取行動是不合理的。如果紮波羅熱核電廠發生意外，我們不會指控天然的災害，我們會得收自己來回應，我們需要所有人的協助。」

布林肯曾批評，俄羅斯以核電廠作為「核盾牌」：「當然烏克蘭人不能反擊那麼，讓核電廠發生恐怖的災難。」俄羅斯在入侵烏克蘭後，亦曾佔領曾發生核事故的切爾諾貝爾地區，不過5周後就徹出。而當地的電腦等被偷走，但是內裡的核設備就未受影響。