烏克蘭局勢｜反對動員令　俄Rapper稱不想去殺人選擇輕生(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續逾7個月，近月烏軍連番報捷，俄羅斯總統普京上月21日下令徵召30萬人入伍前往烏克蘭作戰，在該國引爆「逃難潮」和一系列反抗活動。俄國一名饒舌歌手(Rapper)聲稱因為不想「去殺人」而選擇輕生，他在生前錄下的最後影片近日在網上流傳，令不少人慨嘆戰爭的殘酷感到不勝唏噓。

英國《太陽報》(The Sun)報道，27歲藝名「Walkie」的饒舌歌手Ivan Vitalievich Petunin在收到國家的徵召通知後，透過通訊軟體Telegram發布影片，表明自己從一開始就不支持總統普京的所作所為，他擔心現在的「部分動員」很可能會演變成全面徵兵，他說：「如果你看到這段影片，我可能已經不在了……我不想讓我的靈魂背負謀殺的罪孽，我也沒準備好為了誰的『理想』，拿起武器去殺害別人。」

報道：該 Rapper 曾於軍隊服役及被送精神病院

Ivan Vitalievich Petunin的遺體於上月30日，被人發現在俄羅斯南部城市Krasnodar一棟高樓附近，他生前錄製的最後一段影片隨即在Twitter等社交平台流傳，不少網友都轉發哀悼。

報道指出，Ivan Vitalievich Petunin曾服役於俄羅斯聯邦軍隊，並曾被送到精神病院。據悉他在精神病院接受治療時曾說：「輕生是我表達抗議的最後一種方式。」

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