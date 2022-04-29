烏克蘭局勢｜古特雷斯訪烏遇俄轟炸　澤連斯基：俄羞辱聯合國(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭逾2個月，聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)在到訪莫斯科與俄羅斯總統普京會面後，周四(28日)轉到基輔與烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)會晤，期間連日稍為平靜的基輔再遭導彈襲擊，多幢建築物被擊中後起火，至少有10人受傷。古特雷斯及隨行人員安全。同時保加利亞總理佩特科夫(Kiril Petkov)亦身處基輔，是首次有外國領袖訪烏期間遭受俄炮擊。

古特雷斯與澤連斯基結束會談，並舉行聯合記者會。古特雷斯表示，俄羅斯入侵烏克蘭，違反聯合國憲章及侵犯烏克蘭領土，南部港口城巿馬里烏波爾正處於危機中的危機，聯合國繼續爭取全面停火，以挽救生命。澤連斯基說，願意就馬里烏波爾人員撤離問題同俄方舉行緊急會談，希望古特雷斯的參與可以發揮有效作用。 古特雷斯又去到被指俄軍殺害平民的布查鎮(Bucha)，他表示，21世紀發生戰爭是不可接受，形容戰爭邪惡和荒謬，敦促俄羅斯配合國際刑事法院調查。

基輔至少兩幢建築物起火釀 10 傷 就在聯合記者會後不足1個小時，自俄軍上月久攻不下後撤後稍為平靜的首都基輔市中心，多處遭受俄軍導彈襲擊，造成多次爆炸，至少兩幢建築物起火，其中一枚導彈擊中一幢住宅低層，冒出大量濃煙，消防員趕到現場善後，部分人被困在瓦礫中。基輔國家緊急服務中心表示，對基輔的炮擊已造成至少10人受傷。網上流傳影片顯示，基輔傳出多次爆炸聲，多幢建築物起火。

‼️🔥 A powerful blow to #Kyiv hit the camera lens. pic.twitter.com/PKqtMA0NBh — UncensoredReporting (@UncensoredRepo1) April 28, 2022

What was bombed in Kyiv on 28th of April. Right about the same time when UN secretary-general António Guterres was in #Kyiv.#Ukraine pic.twitter.com/587ozywNGQ — 🔴FatherNLAW YouTube (@YTFatherNLAW) April 29, 2022