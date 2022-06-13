烏克蘭局勢｜哈爾科夫留下集束彈痕跡 國際特赦組織指控俄軍犯戰爭罪

烏克蘭東北部城市哈爾科夫(Kharkiv)是其中一個在俄烏戰事中遭俄軍猛轟的城市，造成數百人死亡。國際特赦組織發表40頁報告，指控俄羅斯在哈爾科夫干犯戰爭罪，稱在該市發現證據顯示俄軍不斷使用遭廣泛禁用的9N210或9N235集束彈，還有「可分散的彈藥」––火箭炮發射後再彈出較細小的地雷，那些地雷會在之後先後爆炸。英國廣播公司(BBC)走訪當地5個住宅社區，發現集束彈造成的獨特和整齊的破裂效果，3名武器專家均指有關損毀痕跡與集束彈造成的一致。

國際特赦組織稱，「不斷炮擊哈爾科夫住宅社區是無差別攻擊，殺死和傷及數百名平民，而這構成戰爭罪行。」其報告又指，俄軍使用集束彈、非導引火箭和炮彈，而這些武器在平民聚集處附近使用將是無差別的攻擊。該組織的研究員表示，研究了哈爾科夫不同地區的7次空襲，發現9N210或9N235集束彈尾翼和小子彈。國際特赦組織顧問Donatella Rovera稱，「民眾在家裡、街上、遊樂場和墓園被殺，有人是在排隊領取人道物資或購買食物和藥物時遭炮彈擊中死亡。不斷使用遭廣泛禁用的集束彈令人震驚。」俄羅斯官員一直否認攻擊平民目標。集束彈受爭議因它在空中爆炸時釋放一束較細小炸彈，並大範圍地散落，可危及平民。其釋放的小炸彈也常未有即時爆炸，構成的危險威脅可持續多年。逾120個國家簽署禁用集束彈條約，但俄羅斯或烏克蘭，以及美國等均非簽約國。

與5歲女兒穿過遊樂場突遇集束彈來襲

哈爾科夫40歲居民Ivan Litvynyenko說，他的妻子Oksana因集束彈而傷重，最終不治。夫婦兩人和5歲女兒當時正經過一個遊樂場，14歲兒子則留在家裡，「我突然見到閃光，聽到第一次的爆炸聲響。我抓著女兒將她塞向一棵樹，妻子則在約5米遠並倒下來。」41歲的Oksana遭碎片擊中，插入背部、胸口和腹部，刺穿肺部和脊骨受傷。她入住深切治療部兩個月，至周日因傷勢和糖尿病引起的併發症死亡。Litvynyenko形容空襲發生時，他見到「連串炮炸，大量炸彈一個接一個」 。另有兩名居民當時正在寓所內，攻擊發生時聽到接連的爆炸聲。

53歲的Tetiana Ahayeva向國際特赦組織稱，她事發時站在寓所大廈前面，「突然聽到周圍響起爆竹聲，很多，到處都是」。他們立即伏低和試圖找掩護，鄰居16歲兒子當場死亡，胸部有1厘米闊的穿洞，其父親則被擊中臀部，碎片傷腳。當地醫院的醫生稱，遊樂場的傷者腹部、胸部和背部均可見刺穿傷口，所取出的金屬碎片與9N210或9N235集束彈的小子彈吻合。據特赦組織表示，Industrialnyi社區最少9名平民死亡，另有35人受傷，炮彈爆炸影響範圍達700平方米。