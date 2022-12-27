烏克蘭局勢｜嚴冬是武器！俄民眾也飽受斷水斷電之苦 「糞水災難」加劇民怨

俄羅斯近日猛轟烏克蘭主要基建設施，導致數以百萬計民眾斷電、斷水和供暖中斷，被指以冬季作武器，但與此同時，俄羅斯各地城鎮也受到嚴冬下斷水斷電災難之苦。
美國《華盛頓郵報》報道，自俄羅斯10月開始轟炸烏克蘭基建以來，聖彼得堡郊區上月發生天然氣管爆炸、莫斯科兩間購物中心據稱因焊接工程違規引發嚴重火災、電網故障導致數萬民眾陷入斷電、沒暖氣的困境中，但這些只過是部分事故，還有更多未有報道。
10月下旬，俄羅斯南部城市伏爾加格勒(Volgograd)兩條下水道管道爆裂，排泄物和污水淹沒數條街道，導致當地100萬人口中的逾20萬斷水，或沒有暖氣。
當地議員Ilya Kravchenko搜集逾千受影響居民的證詞，並對負責建設這個下水道系統的公司提出訴訟。他說：「這是有紀錄以來最糟的一年。這座城市從來沒遇過這麼多問題。」
數周後，位於葉卡捷琳堡(Yekaterinburg)以西的小城鎮普沃烏拉爾斯克(Pervouralsk)也發生類似事故，但受影響範圍較少。居民怒氣沖沖地提著多桶糞水到水務委員會辦公室抗議，聲稱當局忽視已存在多年的問題。
俄基建維修長年不足
儘管這些「糞水災難」令人懷疑是否與俄烏戰爭的破壞活動有關，但基建設施維修保養不善，是俄羅斯存在已久的問題。這是前蘇聯時代系統老化必須維修但費用高昂、數十年來地方官員貪腐、政府優先考慮國防和國安預算，以及聚焦大城市發展而忽視小城鎮的結果。
皮姆市(Perm)報章近日刊登的一篇文章說：「我們每天都會聽到俄羅斯某個地區的住房和公用事業部門發生事故的消息……在上一個供暖季節期間，全國住房和公用事業部門發生了7,300多宗事故，從今年冬季開始的情況來看，不應指望這些統計數據會下跌。」
俄羅斯參議員Andrei Shevchenko去年曾表示，國內的公用事業基建已損耗60%，所需維修超過580億美元(約4,524億港元)。部分地區的情況「令人非常擔憂」，若干基建整體損耗已超過70%。
分析指，隨著西方制裁開始產生影響，與基建設施相關的破壞可能很快就會以倍數增加，而存在已久的問題正在加劇民眾對俄羅斯入侵烏克蘭招致後果的不滿情緒。
西伯利亞城市鄂木斯克(Omsk)的民間組織Omsk Ogo最近在Instagram發布貼文，總結部分居民對國內許多城市基建日益惡化的沮喪情緒。
鄂木斯克冬季氣溫目前降至攝氏零下20度。貼文指：「他們在電視上說歐洲很冷，但沒有人提到鄂木斯克有4萬戶沒天然氣供應。」根據2017年一份報告，當地數以千計家庭仍使用煤炭或木柴取暖，「其他民宅必須定期關閉暖氣，因為公用事業設施已不勝負荷」。