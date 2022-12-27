烏克蘭局勢｜嚴冬是武器！俄民眾也飽受斷水斷電之苦 「糞水災難」加劇民怨

俄羅斯近日猛轟烏克蘭主要基建設施，導致數以百萬計民眾斷電、斷水和供暖中斷，被指以冬季作武器，但與此同時，俄羅斯各地城鎮也受到嚴冬下斷水斷電災難之苦。

美國《華盛頓郵報》報道，自俄羅斯10月開始轟炸烏克蘭基建以來，聖彼得堡郊區上月發生天然氣管爆炸、莫斯科兩間購物中心據稱因焊接工程違規引發嚴重火災、電網故障導致數萬民眾陷入斷電、沒暖氣的困境中，但這些只過是部分事故，還有更多未有報道。

10月下旬，俄羅斯南部城市伏爾加格勒(Volgograd)兩條下水道管道爆裂，排泄物和污水淹沒數條街道，導致當地100萬人口中的逾20萬斷水，或沒有暖氣。

當地議員Ilya Kravchenko搜集逾千受影響居民的證詞，並對負責建設這個下水道系統的公司提出訴訟。他說：「這是有紀錄以來最糟的一年。這座城市從來沒遇過這麼多問題。」

數周後，位於葉卡捷琳堡(Yekaterinburg)以西的小城鎮普沃烏拉爾斯克(Pervouralsk)也發生類似事故，但受影響範圍較少。居民怒氣沖沖地提著多桶糞水到水務委員會辦公室抗議，聲稱當局忽視已存在多年的問題。