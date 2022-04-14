烏克蘭局勢｜國際刑事法院首席檢察官抵布查調查　歐安組織報告：俄在烏犯戰爭罪行

俄羅斯被指在烏克蘭基輔附近的布查鎮(Bucha)屠殺平民，歐洲安全與合作組織(OSCE)發表對俄烏戰事的獨立調查報告，範圍仍未包括較後期曝光的布查平民被殺事件，指有人犯下戰爭罪行，主要在俄羅斯局部或完全控制的區域發生，有可信證據顯示最基本的人權受侵犯。另外，國際刑事法院(ICC)首席檢察官卡里姆汗(Karim Khan)率法醫小組抵達布查鎮蒐證。

歐洲安全與合作組織完成對戰事的獨立調查及發表報告，指俄方犯下戰爭罪行，俄軍部隊蓄意攻擊平民，以3月9日攻擊馬里烏波爾的孕婦兒童醫院為例，事前未有發出警告或公布限期，顯然違反《國際人道法》，相關責任人即犯下戰爭罪行，又指調查發現醫院並非如俄方指控當時是作軍事用途。

負責的專家並沒有實地調查，但透過公開的資訊及相關組織搜集證據。其他案例還涉及對和平示威者開槍，針對殺害、酷刑及強姦等行為，還有人被不當扣留或失蹤，24宗涉及地方官員，21宗涉及記者及公民組織人士。報告又指烏克蘭亦有違法行為，特別是在對待戰俘上，但程度上不及俄羅斯嚴重。

國際刑事法院法醫在布查蒐證

國際刑事法院首席檢察官卡里姆汗到訪有大批平民遇害的布查鎮，他形容烏克蘭是犯罪現場，有合理理由相信當地有人已干犯法院司法管轄範圍內的罪行，他說：「我們必須穿透戰爭迷霧才能了解真相。這需要獨立、公正的調查。」法院的法醫小組將在當地蒐證，會進行獨立及公正的調查。

布查鎮鎮長指，當地最少有403名平民被俄軍殺死，總統澤連斯基指控俄羅斯觸犯種族滅絕罪行。俄羅斯否認指控，反指是烏克蘭及西方捏造報道。