烏克蘭局勢｜國際特赦：俄羅斯在烏克蘭戰術 如敘利亞內戰翻版

Agnes Callamard周一在南非出席記者會，她批評俄軍在烏克蘭犯下戰爭罪行。(美聯社)

國際特赦(Amnesty International)周一狠批俄羅斯軍隊在烏克蘭犯下「戰爭罪行」，並將這種情況比作敘利亞戰爭。秘書長Agnes Callamard表示：「烏克蘭正在發生的事，是我們在敘利亞所見的翻版。」

人道走廊變成死亡陷阱

國際特赦在南非約翰內斯堡針對各國人權狀況發表年度報告，Callamard指控俄羅斯將人道走廊變成「死亡陷阱」，「已超越了無差別攻擊，我們正處於針對民用設施的蓄意攻擊中」，「我們在這裡看到的事，跟俄羅斯在敘利亞所做的一樣。」

國際特赦東歐地區主管Marie Struthers在巴黎記者會上表示，烏克蘭境內的研究員「記錄到與敘利亞及車臣相同戰術的使用」，包括攻擊平民，並使用國際法禁止的武器。

Callamard將被俄軍圍困的烏克蘭港口城市馬里烏波爾(Mariupol)比作在俄國空軍力量協助下，敘利亞總統巴沙爾．阿薩德(Bashar al-Assad)猛攻的城市阿勒頗(Aleppo)，並指人權組織「觀察到的戰爭罪行愈來愈多」。俄羅斯是2011年3月爆發的敘利亞內戰中，敘國政府的主要支持者。

俄羅斯「態度傲慢」

美國政府上周表示，美方收集到的公開資訊和情報提供有力證據，證明俄軍在烏克蘭犯下戰爭罪。烏克蘭官員周一表示，單是馬里烏波爾便有約5,000人遭埋葬。

Callamard指責，在聯合國安全理事會等機構「可恥地無作為」之下，俄羅斯「態度傲慢」。她批評，安理會一再未能在緬甸、阿富汗和敘利亞等地「面對暴行時採取適當行動」，直指聯合國安理會命名為「聯合國不安全理事會」會比較貼切。