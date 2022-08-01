烏克蘭局勢｜國際紅十字：未獲俄方批准進入受襲監獄

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事已持續逾5個月。俄羅斯國防部指控，有50名烏克蘭的戰俘在俄羅斯控制的頓涅茨克(Donetsk)奧列尼夫卡(Olenivka)監獄被囚禁期間，遭遇烏軍的轟炸身亡，另有73人受傷；烏克蘭則指控俄方推卸責任，嫁禍烏方。紅十字國際委員會(ICRC)表示，尚未獲得進入該監獄的批准，該組織提供的物資援助也尚未被接受。

俄羅斯國防部上周六晚間表示，已邀請紅十字國際委員會和聯合國人權觀察團(United Nations Human Rights Monitoring Mission)訪問該地區。

俄羅斯軍方表示，轟炸造成50人死亡、73人受傷，而頓涅茨克地區的親俄分離主義當局則將死亡人數定為53人。

烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)指，這宗造成「50多人死亡」的空襲事件是「俄羅斯蓄意犯下的戰爭罪行」。