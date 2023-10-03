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國際
2023-10-03 19:38:23

烏克蘭局勢｜在俄羅斯逾800間門市繼續營業 Burger King被轟：等同支持普京

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圖為Burger King一間在莫斯科的門市。(資料圖片)

圖為Burger King一間在莫斯科的門市。(資料圖片)

俄烏戰爭爆發後，西方跨國企業紛紛撤出俄羅斯，連鎖快餐集團Burger King承諾會結束在俄業務並停止給當地特許經營的800間門市提供支援。然而，至今這些門市仍繼續營業，母公司被批評不捨得放棄股權，等同支持普京政權。

英國廣播公司(BBC)報道，Burger King母公司Restaurant Brands International(RBI)去年3月宣布，將停止給在俄的約800間特許經營Burger King餐廳提供支援，但RBI僅佔15%股權，要全面關閉門市，需花一段長時間。

Burger King：須獲得全體股東批准

RBI10年前進軍俄羅斯，是透過與俄國商人科洛博夫(Alexander Kobolov)控制的公司建立一家合資企業。科洛博夫持股30%，負責Burger King 850間門市的日常營運，但他早前表示他沒權力停止Burger King在俄業務，若停止業務，必須獲得全體股東批准。

Burger King國際業務總裁David Shear去年3月曾表示，公司已啟動處理15%股權的程序，但至今仍毫無進展。美國耶魯大學烏俄戰爭研究團隊學者Steven Tian批評Burger King以特許經營做藉口，「是很方便的煙霧彈」。他舉例說，像星巴克這樣的跨國集團都能終止與俄國的業務協議，相反「他們(Burger King)說想離開但又拖延，這和真正撤出俄羅斯是不一樣的。在普京入侵烏克蘭這18個月以來，他們繼續在俄羅斯做生意，這就是維護普京的政權」。

圖為莫斯科一間已關閉的麥當勞門市。(資料圖片)

圖為莫斯科一間已關閉的麥當勞門市。(資料圖片)

麥當勞與KFC已撤出俄羅斯市場

相較之下，同是連鎖快餐集團的麥當勞已全面撤出俄羅斯，將業務出售予本是的經營夥伴的Alexander Govor，並改用新商標在俄重新經營。此外，肯德基母公司百勝餐飲集團(Yum Brands)亦停止在俄投資，將逾100間餐廳的經營權轉讓給當地一家企業，並於今年4月改名為Rostic's繼續營業。

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