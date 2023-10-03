烏克蘭局勢｜在俄羅斯逾800間門市繼續營業 Burger King被轟：等同支持普京

俄烏戰爭爆發後，西方跨國企業紛紛撤出俄羅斯，連鎖快餐集團Burger King承諾會結束在俄業務並停止給當地特許經營的800間門市提供支援。然而，至今這些門市仍繼續營業，母公司被批評不捨得放棄股權，等同支持普京政權。

英國廣播公司(BBC)報道，Burger King母公司Restaurant Brands International(RBI)去年3月宣布，將停止給在俄的約800間特許經營Burger King餐廳提供支援，但RBI僅佔15%股權，要全面關閉門市，需花一段長時間。

Burger King： 須獲得全體股東批准

RBI於10年前進軍俄羅斯，是透過與俄國商人科洛博夫(Alexander Kobolov)控制的公司建立一家合資企業。科洛博夫持股30%，負責Burger King 850間門市的日常營運，但他早前表示他沒權力停止Burger King在俄業務，若停止業務，必須獲得全體股東批准。

Burger King國際業務總裁David Shear去年3月曾表示，公司已啟動處理15%股權的程序，但至今仍毫無進展。美國耶魯大學烏俄戰爭研究團隊學者Steven Tian批評Burger King以特許經營做藉口，「是很方便的煙霧彈」。他舉例說，像星巴克這樣的跨國集團都能終止與俄國的業務協議，相反「他們(Burger King)說想離開但又拖延，這和真正撤出俄羅斯是不一樣的。在普京入侵烏克蘭這18個月以來，他們繼續在俄羅斯做生意，這就是維護普京的政權」。