烏克蘭局勢｜基輔主要發電廠遭俄羅斯空襲　稱遭完全摧毀（有片）

烏克蘭官員表示，該發電廠是為包括基輔在內的3個地區提供電力的最主要發電廠。能源公司「Centrenergo」的主席Andriy Hota表示：「那個破壞規模令人震驚。」他周四接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示：「變壓器、渦輪機、發電機，它們完全被摧毀了。」當局指，俄羅斯在周四向基輔南部的特里皮爾利亞發電廠發動大規模的空襲，發電廠的渦輪機工場發生大火。Andriy Hota指他們的發電廠被多支導彈擊中，不過當值的職員仍能夠成功逃脫，原因是他們在第一架無人機襲擊時已尋找掩護。

憂影響冬季熱能供應

烏克蘭方面表示，在周四較早時候遭受到過80支導彈及無人機向烏克蘭全國多處發動襲擊，並主要針對烏克蘭的能源設施，而當中三分之一被烏克蘭的防空系統成功攔截。而數小時後，Centrenergo證實特里皮爾利亞的發電廠已不能使用。Andriy Hota表示指公司在全烏克蘭的發電站都被破壞。

該公司是烏克蘭最大的電力及熱力供應商，在烏克蘭還有2個發電廠，當中在哈爾科夫的發電廠在3月底遭破壞，而另一個位於頓涅茨克的發電廠在2022年被俄羅斯佔領。而哈爾科夫及特里皮爾利亞兩個發電廠供應烏克蘭8%的電力。Andriy Hota相信，發電廠不會對烏克蘭在今夏造成問題，但到冬天就會成為巨大的問題。因為有關發電廠還會為烏克蘭提供熱能。他又指：「我們可以修復，我們可以完成不可能的任務，但需要受到保護。」