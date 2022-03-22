烏克蘭局勢｜基輔久攻不下　拜登憂普京窮途末路使用化武

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事踏入第27日，即使俄軍對烏克蘭多處發動猛烈炮轟，但仍持續遇到烏軍頑強抵禦。有美國傳媒指，烏克蘭首都基輔久攻不下，俄羅斯似乎決定退而求其次，迫烏接受中立地位及領土聲索。美國總統拜登亦認為，俄羅斯總統普京已無計可施，擔心下一步可能會用到化武。

俄羅斯近日多次利用先進武器匕首導彈轟炸烏克蘭。美國總統拜登在一個商界圓桌會議致辭時表示，有可靠情報指俄軍向烏克蘭發射了高超音速導彈，背後的原因是，俄羅斯總統普京已窮途末路，擔心下一步可能會用到化武。他形容：「我們團結的程度或強度超出他(普京)預期，他愈是踫壁，愈會採取更嚴厲戰術。」

拜登又說，俄方指控美國及歐洲在烏克蘭發展化武，完全是子虛烏有，真正動機是普京正考慮在烏克蘭發動化武襲擊。他又讚揚因應俄羅斯入侵烏克蘭，而撤出俄國市場的美國企業，但警告俄羅斯可能發動針對美國政商界的網絡攻擊。