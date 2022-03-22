烏克蘭局勢｜基輔久攻不下　拜登憂普京窮途末路使用化武

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事踏入第27日，即使俄軍對烏克蘭多處發動猛烈炮轟，但仍持續遇到烏軍頑強抵禦。有美國傳媒指，烏克蘭首都基輔久攻不下，俄羅斯似乎決定退而求其次，迫烏接受中立地位及領土聲索。美國總統拜登亦認為，俄羅斯總統普京已無計可施，擔心下一步可能會用到化武。
俄羅斯近日多次利用先進武器匕首導彈轟炸烏克蘭。美國總統拜登在一個商界圓桌會議致辭時表示，有可靠情報指俄軍向烏克蘭發射了高超音速導彈，背後的原因是，俄羅斯總統普京已窮途末路，擔心下一步可能會用到化武。他形容：「我們團結的程度或強度超出他(普京)預期，他愈是踫壁，愈會採取更嚴厲戰術。」
拜登又說，俄方指控美國及歐洲在烏克蘭發展化武，完全是子虛烏有，真正動機是普京正考慮在烏克蘭發動化武襲擊。他又讚揚因應俄羅斯入侵烏克蘭，而撤出俄國市場的美國企業，但警告俄羅斯可能發動針對美國政商界的網絡攻擊。
WSJ：俄方對烏目標似乎退而求其次
美國《華爾街日報》(WSJ)引述美國政府官員指，俄羅斯的目標正由原先想攻陷基輔扶植親俄烏克蘭政府，惟俄軍未能迅速戰勝烏克蘭，似乎決定退而求其次，迫使烏克蘭接受中立地位及俄方的領土聲索，包括奪取頓涅茨克東部頓涅茨克省和盧甘斯克省尚未在其控制之下的部分地區，並確保通往克里米亞的陸地走廊。據美國政府高級官員稱，俄羅斯還希望烏克蘭宣布中立，並指定俄羅斯為烏克蘭的安全保證人。
報道又提到，烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)的助手和談判小組成員Mykhailo Podolyak，對《彭博社電視台》(Bloomberg TV)表示，雖然和平談判取得一些進展，但解決問題可能需要數星期時間，領土讓步不在討論範圍之內。烏克蘭亦多次表示，安全保障需要來自德國和美國等國家，而不是俄羅斯。