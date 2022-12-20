烏克蘭局勢｜基輔漆黑中聖誕樹亮燈 迎戰火下首個聖誕

烏克蘭人迎來俄羅斯出兵攻打烏克蘭後首個聖誕節，周一早上遭俄軍自殺式無人機新一輪轟炸的首都基輔，市長克利奇科於晚上為豎立於市中心索菲亞廣場、高12米的聖誕樹亮燈。在電力設施受襲損毀下市內供電不足，以烏克蘭國旗顏色為主、用藍黃色燈泡裝飾的聖誕樹在漆黑中亮起，克利奇科說，不會容許俄羅斯「偷走」兒童的聖誕節。

柴油發電機為聖誕樹亮燈

跟隨東正教，烏克蘭傳統在1月7日慶祝聖誕節，但調查顯示愈來愈多烏克蘭人傾向與其他宗教一樣，於12月25日慶祝聖誕，支持率由2021年的26%增至今年的44%。在俄軍系統性攻擊下，數以百萬計民眾要在漆黑和嚴寒中度過今個冬天。基輔周一清晨遭到第三輪的自殺式無人機攻擊，該市稱有23架無人機來犯，他們擊落了18架，市內有電力設施遭擊中起火。在斷電下，市政府改以柴油發電機為聖誕樹亮燈，並循環再用過往幾年使用過的裝飾。克利奇科表示，「我們稱之為不敗烏克蘭的聖誕樹」，解釋無論有多困難都要為兒童帶來節日氣氛。他又指，「俄羅斯試圖偷去市民正常生活，但我們不會讓他們偷走兒童最大的節日新年和聖誕節。」