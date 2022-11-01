烏克蘭局勢｜基輔遇襲停水停電　普京：回應烏襲擊克里米亞

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續逾8個月，烏克蘭周一(10月31日)多處能源基建再遭到俄軍大規模攻擊，其中首都基輔有水力發電設施被擊中，廣泛地區斷水斷電，俄羅斯總統普京指，今輪空襲是要回應烏克蘭向克里米亞的俄軍艦隊發動襲擊，另外，在俄羅斯宣布暫停參與黑海糧食出口協議後，烏克蘭稱有兩艘在黑海運送糧食的船隻遭俄軍炮火攻擊。

基輔、哈爾科夫(Kharkiv)及扎波羅熱(Zaporizhzhia)等地周一遭受俄軍都遇襲大規模攻擊，烏方表示全國有10個地區共18處設施中彈，但俄方發射的55枚導彈，有45枚被烏軍擊落。基輔遇襲後停水停電，大批居民去到街喉或泵站輪水。市長克利奇科(Vitali Klitschko)表示，全市一度有八成住戶停水，35萬戶停電，經搶修後，只餘下4成住戶未恢復供水，27萬戶仍然停電。市內街燈熄滅，無軌電車及電車無法運作，當局加派巴士接載民眾。烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)指，正全力修復相關電力和供水設施，又指如果俄羅斯以為黑暗可以嚇怕烏克蘭人，將會面臨失敗。

普京指，今輪空襲是要回應烏克蘭向克里米亞的俄軍艦隊發動襲擊，又警告俄羅斯可以做的不只這些，暗示會有更多行動。