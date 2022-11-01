烏克蘭局勢｜基輔遇襲停水停電　普京：回應烏襲擊克里米亞

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續逾8個月，烏克蘭周一(10月31日)多處能源基建再遭到俄軍大規模攻擊，其中首都基輔有水力發電設施被擊中，廣泛地區斷水斷電，俄羅斯總統普京指，今輪空襲是要回應烏克蘭向克里米亞的俄軍艦隊發動襲擊，另外，在俄羅斯宣布暫停參與黑海糧食出口協議後，烏克蘭稱有兩艘在黑海運送糧食的船隻遭俄軍炮火攻擊。
基輔、哈爾科夫(Kharkiv)及扎波羅熱(Zaporizhzhia)等地周一遭受俄軍都遇襲大規模攻擊，烏方表示全國有10個地區共18處設施中彈，但俄方發射的55枚導彈，有45枚被烏軍擊落。基輔遇襲後停水停電，大批居民去到街喉或泵站輪水。市長克利奇科(Vitali Klitschko)表示，全市一度有八成住戶停水，35萬戶停電，經搶修後，只餘下4成住戶未恢復供水，27萬戶仍然停電。市內街燈熄滅，無軌電車及電車無法運作，當局加派巴士接載民眾。烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)指，正全力修復相關電力和供水設施，又指如果俄羅斯以為黑暗可以嚇怕烏克蘭人，將會面臨失敗。
普京指，今輪空襲是要回應烏克蘭向克里米亞的俄軍艦隊發動襲擊，又警告俄羅斯可以做的不只這些，暗示會有更多行動。
烏指2艘運糧拖船遭俄炮擊2死1傷1失蹤
另外，俄羅斯不滿烏克蘭襲擊黑海的俄軍艦隊，決定暫停執行「黑海穀物出口協議」。普京指，俄羅斯只是暫停執行與烏克蘭的糧食出口協議，並非結束和退出協議。他指控烏克蘭在相關航道利用無人機，瞄準克里米亞港口的船隻，要求烏克蘭履行協議中的安全承諾，保證所有民用及俄羅斯船隻安全。
烏克蘭軍方則稱有2艘民用拖船在南部奧恰科夫對開海域拖運糧食期間，遭俄軍炮火擊中，造成2死1傷，還有1人失蹤。
根據航運網站顯示，至少10艘運載烏克蘭糧食船隻周一繼續使用海上走廊。澤連斯基與聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)會談後表示，烏克蘭將繼續履行穀物出口的協議。聯合國人權事務副秘書長格里菲思(Martin Griffiths)，以及土耳其駐聯合國大使瑟納爾勒奧盧，均呼籲要讓協議持續運作。歐盟亦呼籲俄羅斯撤回有關決定，讓烏克蘭出口糧食，以應付全球逼切需求。