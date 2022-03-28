烏克蘭局勢｜外賣網站資料庫被黑 19歲「普京私生女」宮廷式豪宅曝光

俄羅斯侵略烏克蘭惹多方不忿，近日有黑客黑入當地一個外賣網站的資料庫，令被指是俄羅斯總統普京私生女、19歲網紅羅佐娃(Luiza Rozova)的寓所曝光。其寓所被形容為一幢宮廷式的豪宅，出自意大利及德國設計師手筆，而羅佐娃所住的單位面積逾4,000呎。

「普京私生女」與母住4000呎宮廷式豪宅

羅佐娃是網紅兼DJ及服裝設計師，她在俄軍侵烏後，被網民圍攻，月初關閉了社交帳號。至近日俄羅斯外賣網站Yandex Food的資料庫被黑客入侵，反對派人士隨即分析資料，羅佐娃因曾經叫過外賣，令其寓所地址曝光。其位於聖彼得堡豪宅 Fontanka 76，樓盤由德國公司 Engel & Voelkers建造，入口及會所泳池設計金碧輝煌。羅佐娃與母親所住的單位面積4,306平方呎，據報廚廁設施由頂級德國及意大利廠商生產。報道指，在各國制裁俄羅斯、盧布大幅貶值之前，單位市值約1,740萬港元，上月已跌至約1,310萬港元。

「普京私生女」母親由清潔工變女富豪

據報羅佐娃的45歲母親克里維諾吉赫(Svetlana Krivonogikh)出身寒微，曾任職清潔工人，如今已是俄國最富有的女性之一，亦是當地一間大銀行老闆之一。國際調查記者聯盟(ICIJ)去年公布的「潘朵拉文件」(Pandora Papers)，曾披露普京透過親信在摩納哥坐擁秘密資產，包括克里維諾吉赫在摩納哥持有的一間豪宅。羅佐娃過去受訪時，曾承認自己樣貌可能與普京相似，但沒有承認私生女身份。