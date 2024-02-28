烏克蘭局勢｜多國與馬克龍唱反調　白宮：美國不會派兵烏克蘭作戰

法國總統馬克龍較早前表示，不應排除北大西洋公約組織(NATO)派兵至烏克蘭的選項後，北約成員紛紛表明沒有派兵援烏的計劃，白宮也表示美國不會派兵至烏克蘭作戰。

馬克宏早前主持一場有20多位歐洲領袖出席的烏克蘭會議，他指，雖然西方對派遣地面部隊至烏克蘭「沒有共識」，但「不應排除任何選項」。美國白宮國家安全會議發言人沃森(Adrienne Watson)在聲明中指，總統拜登的立場一貫明確，美國不會派部隊至烏克蘭作戰。他說，拜登相信「通向勝利之路」是國會通過軍事援助，讓烏克蘭部隊有所需的武器和彈藥自我保衛，抵抗俄羅斯的侵略。在被問到美國是否可能派部隊至烏克蘭從事訓練等其他目的時，美國國務院發言人米勒(Matthew Miller)回應指，拜登政府反對在烏克蘭部署任何部隊。