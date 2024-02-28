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國際
2024-02-28 10:29:00

烏克蘭局勢｜多國與馬克龍唱反調　白宮：美國不會派兵烏克蘭作戰

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多國與馬克龍唱反調，白宮：美國不會派兵烏克蘭作戰。(資料圖片)

多國與馬克龍唱反調，白宮：美國不會派兵烏克蘭作戰。(資料圖片)

法國總統馬克龍較早前表示，不應排除北大西洋公約組織(NATO)派兵至烏克蘭的選項後，北約成員紛紛表明沒有派兵援烏的計劃，白宮也表示美國不會派兵至烏克蘭作戰。

馬克宏早前主持一場有20多位歐洲領袖出席的烏克蘭會議，他指，雖然西方對派遣地面部隊至烏克蘭「沒有共識」，但「不應排除任何選項」。美國白宮國家安全會議發言人沃森(Adrienne Watson)在聲明中指，總統拜登的立場一貫明確，美國不會派部隊至烏克蘭作戰。他說，拜登相信「通向勝利之路」是國會通過軍事援助，讓烏克蘭部隊有所需的武器和彈藥自我保衛，抵抗俄羅斯的侵略。在被問到美國是否可能派部隊至烏克蘭從事訓練等其他目的時，美國國務院發言人米勒(Matthew Miller)回應指，拜登政府反對在烏克蘭部署任何部隊。

白宮：拜登的立場一貫明確，美國不會派部隊至烏克蘭作戰。(資料圖片)

白宮：拜登的立場一貫明確，美國不會派部隊至烏克蘭作戰。(資料圖片)

朔爾茨：從一開始就達成共識不會派兵援烏

除了美國，北約多國包括德國、英國、西班牙、波蘭、捷克、匈牙利和斯洛伐克等都表示沒有派兵援烏的計畫。德國總理朔爾茨(Olaf Scholz)說：「我們從一開始就互相達成的共識，這共識同樣適用於未來，即是無論歐洲或北約國家，都不會派任何士兵至烏克蘭的土地。」北約秘書長斯托爾滕貝格(Jens Stoltenberg)也表示，北約目前沒有派遣地面部隊至烏克蘭的計畫。

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