烏克蘭局勢｜奧斯汀證援俄北韓兵前往烏邊境　外媒：已與烏軍交戰僅1人生還

美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)證實，北韓士兵配備俄軍制服和裝備，正往烏克蘭邊境進發，他說這是一個危險且破壞穩定的事態發展。今天最新的說法，是北韓派兵人數，可能增加到8.8萬人。另有外國傳媒報道，北韓士兵在俄羅斯庫爾斯克(Kursk)跟烏軍首度交戰，整個部隊幾乎全軍覆沒，僅1人存活。

布林肯(Antony Blinken)昨日表示，俄羅斯於庫爾斯克地區已部署多達8,000名北韓士兵，預計北韓士兵將在未來幾天部署到戰鬥區，他再次警告，如果北韓士兵參與或支援對烏克蘭的戰鬥，他們將成為合法軍事目標。奧斯汀周三(10月30日) 表示，北韓士兵配備俄軍制服和裝備，正往烏克蘭進發，他說這是一個危險且破壞穩定的事態發展。一些北韓先遣部隊已抵達庫爾斯克地區，俄羅斯在戰鬥中使用這些部隊的「可能性相當大」。