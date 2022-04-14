烏克蘭局勢｜將推蛇島戰事紀念郵票　澤連斯基：那句話成烏捍衛者象徵

俄羅斯入侵烏克蘭初期，一段錄音中透露保衛蛇島的烏克蘭邊防部隊，在莫斯科號船員號召他們投降後告訴軍艦「去你X的」，莫斯科號因而受到關注。烏克蘭郵局官方為紀念鎮守烏克蘭蛇島士兵的郵票即將面世，總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)率先上載與成品合照，同時，在郵票中出現的黑海艦隊旗艦「莫斯科號」(Moskva)亦據報遭烏軍炮擊起火沉沒，為這郵票再添一重意義。

圖中可以看到一名烏克蘭軍人對著俄國船艦做出「敏感手勢」，背景可見俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」(Moskva)的影像，船身上的「121」編號隱約可見。(Twitter)

蛇島事件發生初期，一度誤傳島上全軍覆沒，烏克蘭郵局官方為紀念鎮守烏克蘭蛇島的士兵，舉辦郵票設計大賽，票選出一款戰時郵票，希望「將事跡傳到世界每個角落」。參選設計不少包含「敏感手勢」，最後由藝術家Boris Groh的作品脫穎而出。圖中可以看到一名烏克蘭軍人對著俄國船艦做出「敏感手勢」，背景可見俄羅斯黑海艦隊旗艦莫斯科號的影像，船身上的「121」編號隱約可見，這郵票由烏克蘭國家郵政公司負責印製。

總統澤連斯基日前於社交平台Instagram上載他手持該郵票的相片。(IG)

蛇島烏兵名句 不會在郵票上出現

烏克蘭外交部副部長Emine Dzheppar早前於在Twitter上表示，這款郵票將命名為「俄羅斯軍艦，去你X的！」(Russian warship, go f**k yourself！)這句話正是當時鎮守蛇島烏兵Roman Hrybov在錄音中鬧爆俄軍的說話，在當地亦早已成為名句。不過，考慮到郵票將用於國際郵務，這句含有不雅字眼的說話不會在郵票上出現。

烏克蘭郵局官方仍未公布發售日期，但網上有少量這款郵票的相片流出，而總統澤連斯基日前於社交平台Instagram上載他手持該郵票的相片，他指，那句說話(Roman Hrybov爆粗說話)「成為烏克蘭捍衛者堅定不移的象徵」並記載於郵票上。