烏克蘭局勢｜將烏克蘭抗俄比作英國脫歐 約翰遜一席話惹怒歐盟領袖

英國首相約翰遜表示，英國脫離歐盟表明英國人熱愛自由，好比烏克蘭人抵抗俄羅斯入侵一樣。他這番言論不僅引來黨員炮轟，也觸怒了歐洲一眾政治領袖。

《衛報》報道，約翰遜周六在黑池(Blackpool)保守黨春季大會發言時表示，世界在「自由和壓迫之間」面臨抉擇。

他說：「世界各地有一些人、甚至部分西方政府也有一些人，奉行所謂的現實政治；他們說，向暴政妥協，我們就能過得更好。而我知道，這個國家(英國)的人們，就像烏克蘭人一樣，本能就是選擇自由，每次都是。我可以舉幾個最近的知名例子。當英國人以這麼龐大的人數投票支持脫歐，我不認為這是因為他們敵視外國人，而是因為他們希望能自由地以不同的方式做事，讓這個國家能自行運作。」

約翰遜把烏克蘭抵抗俄羅斯比作英國脫歐，令人聯想到歐盟像俄羅斯那樣，是個須逃離的暴政體制。英國2016年6月以公投形式通過脫歐，烏克蘭則在今年2月28日，即俄羅斯2月24日入侵的4天後，正式申請加入歐盟。

歐盟領袖反擊

歐盟領袖對約翰遜上述言論表達強烈不滿，前歐洲理事會主席圖斯克(Donald Tusk)表示，約翰遜此言會讓烏克蘭人難過：「約翰遜把烏克蘭人的奮戰比作英國人投票支持脫歐，我仍能記得普京與特朗普在公投後的熱切。鮑里斯(約翰遜)，你的話冒犯了烏克蘭人、英國人，也有違常理。」

曾領導歐洲議會參與英國脫歐談判的比利時前首相Guy Verhofstadt直斥約翰遜的言論「荒謬」，「英國脫歐是糟蹋自由、離開歐盟，烏克蘭人則是想要更多自由、想加入歐盟」。

保守黨員也不滿

保守黨元老Lord Heseltine亦齊聲譴責：「約翰遜憤世嫉俗地利用烏克蘭人了不起的英勇，也沒辦法免除他對脫歐災難的責任。如此明目張膽、試圖為了黨派利益而利用我們每天所見戰爭威脅的行為，數以百萬計保守黨人都會感到羞愧。」